嘉義縣再傳第三例境外移入登革熱案例防治總動員

2019-07-11 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



高溫多雨天氣，登革熱疫情緊張，嘉義縣上半年傳出二例境外移入登革熱案例，今天又接獲通報新增一例境外移入登革熱案例，衛生局說，患者男性，住竹崎鄉，4日從柬埔寨旅遊返台後，高燒不退，7日到嘉義基督教醫院就診，初步快篩疑似罹患登革熱，當天退燒離院，衛生局在患者周遭環境全面消毒，快篩與患者接觸家人無疑似症狀。

衛生局表示，朴子市、新港鄉上半年各出現1例登革熱，分別是外籍移工、新住民返鄉探親境外移入，經衛生局、環保局到周遭環境監測、有效防範，確定沒有波及疫情、傳染危機解除，但日前又接獲通報，新增一例境外移入登革熱案例。

個案到柬埔寨旅遊返台後發病，衛生局立即展開疫情調查，釐清感染來源，針對個案活動地區進行環境病媒蚊調查、孳生源清除及藥劑噴藥等防治工作，同時加強家戶衛教宣導，防堵疫情避免擴散。

縣府5月啟動「消滅病媒蚊．全嘉作陣來」誓師行動，由縣長翁章梁授旗領軍，發動18鄉鎮市衛生所、清潔隊、學校和社區進行家戶宣導，全嘉總動員，及早因應疫情發生，大家一起來防治登革熱。

翁章梁親自示範防治登革熱「巡、倒、清、刷」4步驟，巡查在各髒亂點及路旁盆器等可能滋生病媒蚊的地方，立即倒掉積水、清除苔垢和刷洗容器，教導鄉親正確的防治觀念。