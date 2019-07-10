台南滅蚊利器 金華里誘殺桶升級第4代

金華社區志工王介漳（右）改良的病媒蚊誘殺桶，讓中興大學教授杜武俊（中）大感興趣。 記者邵心杰／攝影 分享 facebook

4年前，台南市爆發嚴重的登革熱疫情，南區金華里計發生224例，社區引以為鑑，並在專家學者協助下，研發病媒蚊誘殺桶，韓國社區及美國衛生機構官員參訪時為之驚豔，現已升級到第4代病媒蚊誘殺桶提供30鄰防疫用，中興大學昆蟲系教授杜武俊強調，誘殺病媒蚊及防治策略雙管齊下始能奏效。

高雄市政府表示，環保局自2016年起在全市病媒蚊密度較高風險區設置誘殺桶監測病媒蚊密度，目前在全市1百多個里都有設置，藉此了解病媒蚊數量，相關資訊也都更新在高雄登革熱民眾即時通App，提供民眾查詢。

台南市民政局長顏振標、南區區長蔡秀琴及杜武俊等，昨天出席第4代病媒蚊誘殺桶發表會。杜武俊身為病媒蚊誘殺桶發明者大感興趣，頻發問。

由南區區公所與國家蚊媒傳染病防治研究中心，輔導金華社區志工王介漳研發改良的病媒蚊誘殺桶，新置自動供水式蚊蟲誘捕器，改裝後增加原來沒有的黏殺功能，不僅讓產卵的斑蚊絕子絕孫，更讓斑蚊飛得進，出不來，誘卵桶搭配殺蚊藥劑，讓母蚊所產的卵全部不能孵化，漏網之蚊統統一把抓，將產卵母蚊也一併解決，增加防治成效。

台南市南區金華社區在30鄰、里辦公處成立登革熱防治站，各設置病媒蚊誘殺桶一個，逐月監測。記者邵心杰／攝影 分享 facebook

顏振標說，為防登革熱加強滅蚊，全市37區全部動起來，還有慈濟志工將陸續加入防疫工作。他好奇病媒蚊是否色盲或有無趨光性，想進一步了解病媒蚊習性，找出滅蚊方式，配合清冰箱底下水盤、插花花瓶等死角，有助後續防治。

杜武俊釋疑，埃及斑蚊是色盲，主要是對水、溼氣有感應，會選在潮溼處所產卵，同時，經過試驗，牠會趨近黑色及不反光的物體，所以誘殺桶塗黑效果最好。

金華里長柯崑城說，金華社區在30鄰、里辦公處成立登革熱防治站，每鄰各設置病媒蚊誘殺桶一個，由鄰長就各鄰地形環境擺置，逐月監測，據調查，2017年7月至2019年5月的卵數及斑蚊數量，金華里共誘集到15812顆卵，黏殺斑蚊409隻，防疫站會提供防治資訊，讓各鄰就近加強輔導民眾做好防治工作。