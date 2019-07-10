登革熱警示烏龍 半徑390公尺變390公里

2019-07-10 00:52 聯合報 本報記者／連線報導



圖為台南市中西區開山里，市中心的老社區昨天因為疾管署登革熱推播而暴紅。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

昨天中午，幾乎全台民眾都接獲一則疫情警示：「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情」，引發民眾熱議。衛福部疾管署雖立即澄清是因系統問題而誤發，但已「驚動」行政院長蘇貞昌向國人致歉，連總統蔡英文都透過臉書，順便英文教學談登革熱。

疾管署昨天特地舉行記者會致歉，副署長莊人祥說明，誤傳與系統程式錯誤有關，在系統除錯未完成前，將不再發送傳染病相關細胞廣播警訊；外傳此烏龍造成一千萬公帑損失，莊人祥澄清，電信業者配合政府「災防告警細胞廣播訊息服務」是公益發送，無須付費。

細胞廣播服務以獨立通道傳遞訊息，不受網路壅塞影響，數秒內即可將訊息傳送至基地台涵蓋範圍內所有用戶手機。莊人祥指出，細胞廣播系統隸屬於災防中心，疾管署也有介面可操作，若有傳染病風險，與地方政府討論後，疾管署可決定地區範圍及時間發送警訊。過去針對特定里別發布登革熱訊息，已有四次。

目前台南市共六例本土登革熱個案，其中三人是中西區開山里民、另一人發病前每天均至開山里，另兩人活動地點也鄰近開山里，該里疑似為感染源，台南市八日回報疾管署，欲發送登革熱警訊。

疾管署原先設定，昨天中午十二時到下午一時，民眾進入開山里，手機就自動推播簡訊。沒想到第一次試播就凸槌，不只開山里民眾接到警訊，全台各地都接到。莊人祥表示，初步了解人員輸入設定無誤，確實是輸入三百九十公尺，但最近進行系統升級，可能是系統Bug所致，出去卻變成三百九十公里，傳送全台。

今年截至目前，國內累計四十三例本土登革熱病例，疫情集中為高雄市及台南市。為何高雄市未發送細胞廣播警訊？莊人祥指出，高雄市政府表示要再評估，因而未發。高雄市衛生局則指出，高雄民眾如想了解目前疫情，可下載「高雄市登革熱民眾即時通ＡＰＰ」，及早防範。

蘇貞昌表示已要求主管單位徹底檢討警報發布流程，蔡英文則透過臉書「跟英文一起學英文」系列教學，表示「我們都短暫成為開山里的一份子」，也藉機補充，「開山里的英文是『Kaishan Village』，希望大家記起來。