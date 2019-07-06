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高雄本土登革熱增3例都在本和里 祖孫同感染

2019-07-06 21:59中央社 高雄6日電

高雄市三民區本和里繼昨天新增1例本土登革熱確診個案後，高雄市政府衛生局今晚又公布新增3例，本和里近日來累計5例確診個案，其中一對同住的祖孫同遭感染。

衛生局疾病管制處指出，新增3例本土登革熱確診個案，為高雄市第35至37例，居住地都是本和里大豐一路。其中第35例確診個案為7月5日本和里社區擴大採檢發現，與第32例確診個案本和里工作地距離約15公尺、病毒型別仍檢驗中。

衛生局表示，第36及37例為一對同住的祖孫，祖母60多歲、孫女就讀大專。兩人病毒檢驗都是登革熱第4型，與7月3日第32例確診個案本和里工作地距離約135公尺。

衛生局依據個案發病日與血清流行病學相關性研判，本和里近日來累計5例確診個案，不排除為里內同波周邊社區群聚感染。

衛生局指出，高市府防疫團隊將在疫情警戒範圍內地毯式強制孳生源檢查、懸掛高效能捕蚊燈並執行噴藥滅蚊等工作，遏止疫情擴大。高雄市本土革熱確診病例今年迄今累計37例，其中三民區有31例，境外移入則有33例。

疾管處表示，第一階段國軍支援高雄市三民區、鳳山區登革熱流行地區噴藥防治，執行期間至28日為止。衛生局統計，6月8日至7月3日針對高風險場域市場進行病媒蚊孳生源調查，總計調查110處，其中39處查獲陽性孳生源，陽性率35.45%。

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