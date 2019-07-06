登革熱蔓延 黃偉哲：必要時啟動南高聯防

2019-07-06 16:29 中央社 台南6日電



台南市長黃偉哲（中）。 聯合報系記者黃宣翰／攝影 分享 facebook 高雄和台南都出現登革熱疫情，台南市長黃偉哲今天表示，南高兩市物資人力可互通，經驗知識多交流，必要時會即時啟動跨市聯合防疫。

台南市長黃偉哲今天出席在台南高工活動中心的台南市環保志義工群英會活動，隨後在校園內示範登革熱孳生源如何投藥。

黃偉哲指出，往年登革熱疫情多從5月、6月開始，10月是最高峰，甚至11月仍有疫情傳出，當前台南疫情可能處於初步階段。

他表示，經過基因比對序列，確定這次疫情病毒株屬於印尼株，接下來市場孳清與化學防治都不會鬆懈，戶外和室內也都要做。

他說，登革熱防疫別無他法，每一步都必須踏實執行，初期就要做好孳生源清除，壓制疫情擴大，尤其前一陣子大雨不斷，這幾天稍微放晴，也是最關鍵的時候，積水容器很快會有蚊子產卵孵化，得儘快做好巡倒清刷的工作。

至於台南和高雄合作防疫，黃偉哲表示，台南和高雄市接壤在一起，目前高雄三民區病例是第4型，高雄路竹區也有病例是第2型，南高兩市除防疫經驗及知識可多交流外，人員及物資也可互通，台南市敞開大門，必要時會即時啟動跨市聯合防疫機制。

台南市6月29日出現今年首例登革熱病本土病例後，迄今累計4例，包括永康區甲頂里1例、中西區開山里2例、東區大同里1例。