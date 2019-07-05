連日清指方向錯誤 高市：要錢執行基礎防疫

2019-07-05 20:10 中央社 高雄5日電



台灣「抗瘧之父」連日清質疑高雄市防治登革熱「頻討經費、噴藥防疫方向錯誤」。高市衛生局今天回應，目前緊急疫情，刻不容緩需有相對經費，全力支持及落實執行基礎防疫工作。

90歲的連日清博士是國內著名公共衛生學者，長期研究蚊子與經由蚊子傳播的各種熱帶傳染病。對高市登革熱防疫建言，他認為，登革熱病媒蚊在北回歸線以南，以埃及斑蚊居多，習性是躲在積水容器，應以清除孳生源為主，光噴藥是沒用的，浪費經費，要主管機關多了解蚊子。

高雄市政府衛生局透過聲明表示，市府防疫團隊自民國105年起即以「孳生源清除及容器減量為主，噴藥為輔助措施」為原則，依「衛生福利部疾病管制署登革熱防治工作指引」，因地制宜辦理登革熱緊急防治，並透過每週三「反登革熱日」藉由分區、分級、分眾動員，呼籲市民主動清除居家室內外積水容器，徹底落實孳生源清除。

衛生局秉持遵中央專業指引原則，建立登革熱病媒蚊監控機制、列管普查、容器減量與孳生源清除，於病例發生時，為消滅帶有病毒病媒蚊，於緊急疫情發生地執行噴藥滅蚊工作，防範再次傳染及擴大流行。

針對登革熱防治空間噴灑及殘效噴灑藥劑選定，衛生局說明，目前未使用「亞滅寧」成分藥劑，為能迅速有效殺死成蚊；衛生局也與國家衛生研究院進行病媒蚊蚊體及特殊環境用藥藥效測試，依測試成果擇定成蟲化學防治藥劑進行緊急防治。

新聞稿指出，防疫以「防患於未然」為原則，積極的策略需走在疫情之前，才能消弭疫情於無形。因應目前緊急疫情，刻不容緩需有相對經費，全力支持及落實執行各項基礎防疫工作，如加強高度疑似或確診個案居住地、活動地及工作地周邊里別病媒蚊孳生源查核工作及緊急防治，社區環境整頓、容器減量、病媒調查及孳生源清除、登革熱知能衛教及追蹤管理等防疫作為，才能有效遏止疫情發生流行。