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高雄增1例本土登革熱 三民區本和里釀群聚

2019-07-05 19:20中央社 台北5日電

疾管署今天公布，高雄新增1例本土登革熱個案，為三民區本和里男性。本和里已釀群聚，可能與隱藏孳生源及病媒蚊成蟲有關，防治登革熱的根本方法是儘速清除孳生源。

衛生福利部疾病管制署傍晚公布，新增1例本土登革熱病例，為三民區本和里60多歲男性，近期無出國史，活動地以住家為主；目前本和里群聚案累計3例。

個案7月3日起出現發燒、頭暈、頭痛及食慾不振等症狀，隔天就醫時由診所通報，經檢驗於今天確診感染登革病毒第4型，同住者無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥晚間表示，依個案發病日及活動地研判，個案在本和里周邊社區感染的可能性較高。顯示該里可能有隱藏性孳生源、病媒蚊成蟲，防疫人員已進行孳生源查核與噴藥作業。

今年截至目前，國內累計38例本土登革熱病例，為高雄市34例（三民區28例，左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例）、台南市4例（中西區2例、永康區及東區各1例）。另有193例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

防治登革熱最根本的方法是清除孳生源，莊人祥說，近日南部地區仍有降雨情形，請民眾雨後加強落實「巡、倒、清、刷」，以避免病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

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