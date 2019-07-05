登革熱拉警報 陳其邁：擔心高雄疫情

2019-07-05 15:41 中央社 台南5日電



高雄和台南出現登革熱疫情，行政院副院長陳其邁今天在衛生福利部南區管制中心主持中央地方疫情連繫會報，他表示，非常擔憂高雄的疫情，中央核撥高雄防治經費也比過去快。

陳其邁下午在台南市南區的衛福部南區管制中心主持會議前受訪指出，台南市長黃偉哲動作非常快，已建構社區動員和指揮體系，台南市政府團隊有經驗，但也不要掉以輕心。

陳其邁表示，防疫不分地方和中央，也不分藍綠，不論是預算、人力，如何整合協調合作，中央一定全力配合，衛福部在預算上也和台南做好協調溝通，登革熱防治預算補助台南新台幣2500多萬元，未來將視疫情調整。

陳其邁說，台灣登革熱疫情始於8月、9月，最高峰在10月、11月，過去幾年經費的申請，若是動用到統籌分配款或預備金，地方政府通常會在5月提出，8月至10月核定預算，但今年特別提早，高雄市經費從申請預算到核撥，僅有6天，比過去來得快。

他表示，高雄防治經費核撥5318萬元，對於高雄的疫情非常擔憂，如今已累計33例，幾乎發生第二波及第三波的感染，希望地方政府的錢能用在刀口上莫浪費，控制疫情。

陳其邁也樂見高雄、台南合作防疫，他說，高雄路竹、阿蓮生活圈靠近台南，兩地方政府充分合作，可有效降低疫情，行政院也會緊盯，讓中央、高雄、台南共同防治疫情擴散。

陳其邁主持會議後，將趕往台南市中西區開山里實勘登革熱疫區。台南市6月29日出現首例登革熱本土病例後，迄今已累計4例，其中永康區甲頂里1例，中西區開山里2例，東區大同里1例。