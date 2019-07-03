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台南高雄登革熱防疫 黃偉哲：唇亡齒寒

2019-07-03 17:51中央社 台南3日電

高雄市登革熱疫情拉警報，台南市5天也出現4例登革熱病例，市長黃偉哲今天帶隊前往中西區東菜市場清除病媒蚊孳生源，他表示，台南和高雄就像鄰居，唇亡齒寒，一定要協力合作。

台南市6月29日出現首例登革熱病例後，截至今天，已累計4例，其中3例都曾到過中西區東菜市場，東菜市場明天及後天將休市噴藥防治，黃偉哲今天下午則帶隊前往東菜市場清除病媒蚊孳生源，在第一線阻隔傳染源。

黃偉哲指出，台南出現4例登革熱，雖是同一波感染，但經過研判，這些病例有地理上的趨近性及相似性，已慢慢地找到感染源頭。

他表示，防疫視同作戰，高雄市長韓國瑜在直播提到願和台南市共同防疫，他非常高興及感謝；台南和高雄就像鄰居，唇亡齒寒，高雄重感冒，台南也會打噴嚏，一定要協力合作防疫。

他說，萬事莫如防疫急，目前國軍已到高雄協助防疫，台南若有必要，也會請國軍協助，不論是軍方或市府，台南市都會積極動員人力及物力，防疫經費不虞匱乏，行政院會提撥經費，市府也編有防疫經費，有到的資源就先用。

黃偉哲表示，登革熱是4年一個流行週期，今年剛好碰到4年的流行高峰，但台南和4年前不同，已累積寶貴經驗及汲取慘痛教訓，市府也會即時掌握資訊，確診後發布，不會隱瞞疫情。

目前台南市登革熱本土病例數4例，境外移入病例數21例。台南市政府登革熱防治中心表示，因應疫情防治，4、5日東菜市市場將休市二天進行噴藥防治；明天下午則先加強孳生源清除，擴大疫情調查、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施。

登革熱

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