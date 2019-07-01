遭疑只幫越南印尼防登革熱 疾管署急澄清

2019-07-01 00:00 中央社 台北30日電



疾管署今晚發布聲明指出，高雄市5月底發生入夏以來首例登革熱，疾管署即動員人力協助防疫，假日也沒有休息，至今已支援651人次，絕無不幫高雄市防治登革熱的情形。

根據ETtoday新聞雲報導，高雄市長韓國瑜晚間在造勢活動致詞時指出，2018年印尼、越南爆發登革熱，政府派疾管署到印尼、越南，出錢出力又出經驗，而對高雄登革熱漠不關心。

衛生福利部疾病管制署深夜緊急發布新聞稿澄清，聲明指出，高雄市5月底發生入夏以來首例登革熱，疾管署即動員駐在高雄市的高屏區管中心人力，協助高雄市防疫人員進行孳生源檢查與疫情分析等防治工作，即使假日也未停止到社區協助防疫工作，實驗室也是如此。

疾管署副署長莊人祥說，疾管署更從北中南區調派人員前往高雄市協助高雄市登革熱防治，自5月29日至6月30日，已支援651人次。另請國家衛生研究院，調派蚊媒防治研究中心人員，支援高雄市病媒蚊監測工作，掌握病媒蚊孳生分布狀況，瞭解防治工作是否落實，已支援高雄市305人次。

莊人祥說，中央政府絕對沒有不幫高雄市登革熱防治的情形。高雄市提出的新台幣5318萬元登革熱防治經費，衛福部加班審查並積極向行政院申請，行政院也已全數核定。

至於疾管署到印尼、越南；莊人祥說，與其他國家進行防疫交流合作，是以平等、互惠、相互尊重、相互學習的精神與方式進行，在與越南進行的結核病防治合作，及與印尼進行的登革熱防治合作也不例外。

莊人祥表示，這項合作計畫自2017年就開始進行，所運用經費也低於用以補助支援高雄市的登革熱防治經費，沒有不幫高雄登革熱防治，卻幫印尼、越南的情形。

莊人祥說，疾管署一向以專業防疫人自許，要求同仁應站在防疫最前線為國人健康安全努力，感謝地方防疫同仁辛苦全力投入登革熱防治工作，也期待國人能給防疫工作人員支持與協助。