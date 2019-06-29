高市登革熱防治傳承 前局長黃志中任內出書

2019-06-29 11:48 中央社 高雄29日電



被質疑登革熱防治沒有傳承，前高雄市府衛生局長黃志中今天說，任內出版3本防疫專書與光碟分送登革熱整合性醫療院所，努力傳承防疫經驗，盼市府持續滾動更新防疫資料。

高雄市登革熱疫情持續加溫，外界關注市府防疫能力與績效，市長韓國瑜日前接受採訪說「感受不到中央的關心」，也質疑「撲滅登革熱經驗為什麼沒有一步步傳承下來」。

黃志中接受中央社記者電話採訪說他在衛生局長任內努力防治登革熱並傳承經驗，當時出版防疫專書約3000本，是工作報告也有理論基礎、防治方法和成效，例如容器清理、地下室積水及防治過程等相關問題和防治資訊都有，可供分享經驗與防疫參考，盼市府持續更新資訊。

家醫科醫師李佳燕不認同登革熱防治沒有傳承的說法，在臉書貼文肯定近幾年在基層看到衛生單位人員拼命做登革熱防疫工作，為讓第一線診所不漏接登革熱患者，醫師還上了幾堂課，衛生局撥款鼓勵基層診所提高警覺，只要症狀有疑慮，立即篩檢與通報。後來也接連收到集結防疫歷程與成果的書冊等。

高雄市衛生局副局長林盟喬指出，市府將登革熱防治及成效等經驗於106及107年出版專書，例如「打拼顧自己」、「2017年登革熱防疫策略報導」及「莿竹宣示--登革熱決戰境外防治工作」等。

林盟喬說，衛生局有將防疫專書還有光碟分送給登革熱整合性醫療院所等，以累積防疫工作經驗。還將每週登革熱電子報內容製成光碟發送防疫相關單位，包括衛生、環保、民政局等單位和登革熱整合性醫療院所。

林盟喬指市府宣導及強化整合性醫療院所的通報，要求基層門診對疑似個案快篩；近3年來通報時間從過去的3天降為2天，今年通報個案時間再降為1.8天，以協助提升防疫強度。

高雄市截至27日累計確診27例本土登革熱病例，其中24例住在三民區，為強化防疫工作，7月1日起，國軍化學兵將加入高市登革熱防疫作戰。