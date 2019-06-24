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高市抗孳生源 金獅湖注水建築地下室養魚

2019-06-24 16:18中央社 高雄24日電

高雄市登革熱疫情增溫，市府已提高金獅湖水位，也在積水地下室養魚消滅孳生源，苓雅區衛生所近日巡檢放養食蚊魚多年的興中二路等建築地下室，確定水深一公尺地下室無孳生源。

由於建築基地地下水位高且有結構問題，苓雅區興中二路建築物的地下室多年來積水有如室內水塘，住戶曾經多次抽水，滲水仍未能改善。

苓雅區衛生所所長謝米枝今天說，苓雅區地下室積水371處，放養食蚊魚32處。興中路建物地下室積水約一公尺已經多年，為防範成為病媒蚊孳生源，在此放養食蚊魚也已多年，並定期派員巡檢採樣，並無孑孓。

市府衛生局簡任技正潘炤穎說，統計高雄市列管地下室1916處，有數10處採生態防治法。登革熱群聚感染最嚴重的三民區鼎金里位在金獅湖畔，衛生局也決定採取生態防治法，以避免岸邊水淹不到的地方成為孳生源，專家則主張要清乾容器打埽環境才是重點。

市府水利局專門委員許峻源指出，金獅湖已於21日調高蓄水水位高度，不過進水靠農田灌溉用水，因近日並無大雨，水量進帳有限，目前湖泊實際水位6.1公尺，要達到7.75公尺還是要靠降雨。

高雄市統計到6月23日，登革熱確診病例54例，含24例本土病例、30例境外移入；本土登革熱病例三民區21例（鼎金里15例、鼎西里3例及鼎力里、鼎盛里、安吉里各1例）、前鎮區1例、鳳山區1例、鼓山區1例。

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