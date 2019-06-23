高雄本土登革熱燒不停 疾管署嚴防疫情擴散

2019-06-23 17:18 中央社 台北23日電



疾管署今天公布，高雄市增1例本土登革熱個案，曾到金獅湖市場周邊送貨，研判為群聚案次波感染病例。目前整起群聚案已23人確診，要嚴防疫情向外擴散。

衛生福利部疾病管制署下午發布新聞稿指出，高雄6月23日新確診1例本土登革熱病例，為三民區安吉里60多歲男性，近期無出國史，平時活動地以住家（三民區安吉里）為主。

但個案在11及14日分別到金獅湖市場周邊（鼎中路和鼎金後路）、21日曾至科工館北館周邊送貨。在22日出現發燒、頭痛、關節痛、背痛及骨頭痛等症狀就醫，當日經登革熱NS1快篩陽性通報，今天檢驗確認感染登革病毒第四型。

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，目前個案住院中，同住者無疑似症狀，依個案發病日及活動史研判為三民區群聚次波感染的第4名病例。該群聚迄今累計23人確診。

莊人祥說，依發病日及活動史初步判斷為三民區鼎金里群聚案次波疫情，推測可能於三民區鼎金里金獅湖市場週邊社區感染，另不排除安吉里居住地已存有感染源的可能性，24日將執行社區緊急防治。

至於後續疫情發展，莊人祥表示，跟第一波疫情相比，次波疫情相對沒有這麼快速增加，且看起來集中在群聚的範圍內，還沒有擴散出去的跡象，但必須嚴防並觀察有沒有三波疫情的可能。

今年截至目前國內累計24例本土登革熱病例，都居住高雄市，其中三民區群聚案累計23例（三民區21例、鳳山區及鼓山區各1例）、前鎮區1例。

登革熱（Dengue fever）是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類。分為第一、第二、第三和第四種血清型別，每一型都具有能感染致病的能力。

患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒具有終身免疫，但是對於其他型別的登革病毒僅具有短暫的免疫力，還是有可能再感染其他血清型別病毒。

臨床上重複感染不同型登革病毒，可引起宿主不同程度的反應，從輕微或不明顯的症狀，到發燒、出疹的典型登革熱，或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等警示徵象，甚至可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。

有32年登革熱防治經驗的台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森日前示警，今年台灣登革熱流行第四型病毒，狀況前所未有，因過去台灣都流行第一、第二型，只有民國101年時有零星第四型個案。如果今年爆發第四型大流行，全台民眾可能因缺乏抗體，都有被感染風險，也增登革熱重症風險。

疾管署再次提醒，因週末各地有局部降雨，應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，避免養蚊為患。民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。