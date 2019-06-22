親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

終於變涼爽了！今深夜到明整天 全台都有雨

劉軒妻等3小時耐心改航班 長榮地勤人員爆哭

專家：拉高湖水位無法滅病媒蚊 高市衛生局反駁

2019-06-22 22:41中央社 高雄22日電

高市金獅湖附近登革熱疫情嚴重，市長韓國瑜祭出拉高湖水位滅蚊新招，但專家認為，動不了室內病媒蚊埃及斑蚊，衛生局則說，有助防治戶外病媒蚊白線斑蚊，也可淹沒沿岸孳生源。

84歲的衛福部疾病管制局前薦任技士洪萬世，早年任職屏東潮州瘧蚊研究所鑽研瘧蚊，理出瘧蚊生態習性及滅蚊罩門，後來轉戰登革熱防治，每逢南部登革熱疫情爆發都可見其身影，民國91年退休後，他至原高雄縣衛生局擔任病媒蚊監測人員技術指導老師，跟著防疫人員到處抓蚊子，經驗老到抓蚊功夫了得，有「捕蚊達人」封號，至今仍退而不休在高雄地區傳承滅蚊經驗。

洪萬世認為，登革熱病媒蚊包括喜在室內的埃及斑蚊及愛在戶外的白線斑蚊，白線斑蚊的習性是叮咬人體後會一次吸飽血才罷休，受波及的人較少，但埃及斑蚊愛躲在室內，加上其習性像蜻蜓點水般到處叮咬，直到吸飽血就會叮咬很多人，由於室內人多，因此對傳播疫情的威脅比白線斑蚊高很多。

他說，由於埃及斑蚊較怕冷，因此大多棲息在南部，且埃及斑蚊喜歡小規模乾淨水域產卵，包括小積水容器、花盆底水盤或雨後窗台及屋簷凹陷積水處，牠們是不會到戶外湖水去產卵的，因此消滅埃及斑蚊應以清除孳生源為要，拉高湖水水位是沒什麼用的。

他又說，拉高湖水水位的確會吸引蚊蟲產卵，湖中魚兒也可吃掉蚊子幼蟲孑孓，但吸引的以傳統家蚊居多，也會吸引一些戶外白線斑蚊產卵，但對埃及斑蚊卻沒什麼作用。

不過，高市衛生局疾管處長潘炤穎表示，金獅湖附近戶外還是白線斑蚊，也是要滅。水位拉高還有一個好處是可以淹沒環湖沿岸許多大小凹洞，減少沿岸孳生源。

他又說，埃及斑蚊習性喜愛躲在室內，白線斑蚊則在戶外，無論是戶外或室內的病媒蚊市府防疫團隊都要消滅，防疫團隊滅蚊行動是多管齊下的，只要有助滅蚊的方法都會採用。拉高金獅湖水位滅蚊行動仍將照計畫實施。

金獅湖位於高雄市三民區鼎金里，是高雄愛河上游一座湖泊，水域面積約11.6公頃，雨季有調節水位功能。高市今年累計本土登革熱個案23例，20例都住在金獅湖周邊4個里。高市府水利局昨天下午已將湖出水口及溢流口最高水位由6.3公尺提高至7.75公尺配合防疫，滿水位將逼近金獅湖堤防的高度7.9公尺。

埃及登革熱病媒蚊
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

熱門文章

高雄拉高金獅湖水位滅蚊？蚊子專家直呼「荒謬」

2019-06-22 10:30

秋行軍蟲吃遍亞洲！這招避殺技 全球專家舉白旗

2019-06-22 08:00

冷凍三色豆當蔬菜誤會大了 營養師：當心吃進高熱量

2019-06-22 08:08

全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-22 17:00

6月颱風生成否？ 鄭明典：先關心梅雨鋒面吧

2019-06-22 08:29

影／基隆現飛碟如ID4降臨？氣象專家：莢狀雲恐有大雨

2019-06-22 11:17

氣象局：鋒面影響 今天深夜漸有雨勢

2019-06-22 09:08

巴黎男裝周／李敏鎬同框彭于晏神仙組合太洗眼睛！網已暴動

2019-06-22 07:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top