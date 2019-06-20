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登革熱善防疫 專家：防境外移入

2019-06-20 20:15台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

前環保署長魏國彥提領，零星個案時就應做好防疫工作以免疫情擴散。陳錦生也指出，東南...
前環保署長魏國彥提領，零星個案時就應做好防疫工作以免疫情擴散。陳錦生也指出，東南亞國家疫情嚴重，須慎防境外移入病例以及造勢場合群聚感染。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報)
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疾病管制署20日公布，高雄市新確診1例本土登革熱病例，截至目前共計21人確診，前環保署長魏國彥接受本報專訪時表示，目前零星個案時就應做好防疫工作以免疫情擴散，家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生也指出，東南亞國家疫情嚴重，須慎防境外移入病例。

防8月後疫情

魏國彥受訪時表示，以往經驗來看，疫情比較嚴重應發生於8月過後，目前20幾例很零星，只要好好處理就不會導致大流行，他以環保署任內經驗來看，是否發生大流行主要因素是天氣，其中雨量和溫度是重點。

魏國彥指出，下大雨過後，積水容器、溝渠容易形成死水，提供孑孓繁殖的溫床，導致蚊蟲數量變多。另外，每日最高溫超過24度左右，才會出現登革熱大流行，與蚊蟲活性、孑孓孵化、蚊子繁殖與溫度有關，登革熱普遍發生在北回歸線以南，前兩次登革熱大爆發是在台南、高雄，嘉義也有零星案例。

魏國彥估計，7月份溫度將更高，也可能有颱風帶來雨量，兩大因素影響之下特別容易孳生病媒蚊。談到近期案例為何沒出現在同樣高溫的屏東？魏國彥表示與群聚有關，屏東人口密度比高雄低，蚊子不容易傳播，以2014、2015台南和高雄的案例來看，登革熱大流行主要在都市化程度較高的地區。

症狀不明顯

家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生指出，第四型登革熱的最大問題是病徵不明顯，以致隱性帶原者病狀很輕微未就診，容易不知不覺傳染他人。

「我國須防範東南亞的登革熱疫情」，陳錦生分析，越南、菲律賓等國病例比往年多1萬例以上，今年台灣境外移入的登革熱病例 172個，去年同期僅80個，近十年約100個左右。他提到，新南向政策移工、僑生、觀光客，造成台灣境外移入的病例提高。

疫情提早到

陳錦生指出，今年暖冬、聖嬰現象影響氣候，雨量變多，雨後兩周蚊子密度增加，台南、高雄、屏東蚊子數量都不斷增加，形成很好的傳染條件。過去2年間5、6月都沒病例，今年的疫情來得比往年早，不過他也說，目前高雄的病例都在200公尺範圍內，只要落實消滅就能防止疫情不擴散。

「適逢選舉年，造勢場合多，對登革熱防治是非常危險的行為。」陳錦生表示，今年選舉造勢提早開跑，無論是1、2萬人，甚至是幾十萬人，只要有1個人是隱性帶原者，附近又有蚊子的話，就容易變成群聚感染，他指出，2015年台南登革熱大流行就是從跳蚤市場裡群聚感染。

造勢場群聚感染

對此，陳錦生呼籲環保單位，應先行調查造勢場地周圍環境，先消毒並呼籲民眾做好防蚊準備。他強調，「人流」容易造成嚴重的疫情傳播。「多談蚊子，少談銀子」、「多防制，少政治」陳錦生認為，經費要確實審查、用在對的地方，切勿淪為作秀。

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