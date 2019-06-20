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高市登革熱增病例 金獅湖市場21日休市消毒

2019-06-20 20:25中央社 高雄20日電

高雄市的登革熱疫情持續增溫，衛生局今天下公布再增一例本土確診病例，累計22病例，為免疫情再擴大，市府公告金獅湖市場21日休市消毒。

衛生局指出，累計高雄市目前共22個確診病例，19例位於三民區(鼎金里15例、鼎西里2例、鼎力里1例、鼎盛里1例)、1例在前鎮區、1例在鳳山區、1例在鼓山區。

衛生局說，新增的個案與6月18日高雄市第21例確診個案同為金獅湖市場周邊攤集場攤販，都是第4型本土登革熱，顯示金獅湖市場周邊範圍已發生次波感染，防疫團隊及區級指揮中心明天下午啟動三民區鼎金里緊急防治作業，疫情持續監控加強防治至7月19日。

今天確診個案是30多歲的男性，居住在鼓山區，他是鼎金里的攤販，衛生局為有效防疫，已公告金獅湖市場明天配合防疫工作休市並做消毒。

同時，衛生局今天也公布新增境外移入登革熱病例1例，個案感染地是柬埔寨，累計高雄市今年已有28例境外移入的確診病例，比去年同期16例多。

登革熱疫情持續增溫，市長韓國瑜今天出席三民區登革熱群聚疫情防治特別小組會議，關切防疫工作進度。

衛生局說，明天將邀陸軍第八軍團指揮部出席「府級登革熱防治工作協調會」，討論軍方化學兵支援登革熱緊急防治配合事項，討論7月1日到8月16日分兩階段支援三民、鳳山及苓雅、前鎮等行政區等防疫工作。

衛生局規劃明天要針對三民區鼎字輩里別做登革熱緊急防治，範圍含金獅湖市場、金獅湖風景區、獅湖公園等做聯合噴藥。

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