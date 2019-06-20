韓國瑜問陳其邁「為什麼爆登革熱」 網傻眼：誰才是市長？

2019-06-20 10:05 聯合新聞網 綜合報導



韓國瑜與陳其邁19日共同視察三民區金獅湖市場，過程中韓詢問陳其邁登革熱為什麼會爆發，此舉引發網友熱議。圖片來源／聯合報系 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨（19）日與陳其邁一同至三民區金獅湖市場視察登革熱疫情，過程中兩人不斷交頭接耳，談論登革熱防治議題。不過，從曝光的新聞畫面中可以看見，視察期間韓國瑜悄聲向陳其邁請教「為什麼高雄會爆發登革熱」，此舉讓許多網友相當傻眼，直呼「誰才是高雄市長？」

昨日，韓國瑜和陳其邁同框視察登革熱疫情較嚴重的三民區金獅湖市場，期間兩人低聲交談、交換意見，此時，韓國瑜突然摀著嘴詢問陳其邁，「我有個問題，為什麼登革熱會爆發？慣性爆發，這個就是個問題」，陳其邁隨即解釋，「病媒蚊多啦，而且這裡環境複雜，大中交流道、金獅湖、殯儀館、濕地差不多都在這裡」。

韓國瑜接著感嘆登革熱疫情讓他「壓力很大」，擔心觀光客會因此而卻步，陳其邁則提出建議，防疫要從里長、戶長等基層端下手，可以將病媒蚊指數分級，每周清查一次，同時，市政會議時也要將登革熱、禽流感的疫情放在討論的第一順位，隨時掌握疾病分布情形。

雖然現場氣氛融洽，但現場影片po出之後，引發網友熱烈討論。綠黨在粉絲專頁中分享影片並表示，「看完之後太傻眼了啦！原來韓國瑜到現在還不知道為什麼登革熱會爆發耶！到底誰才是真正的高雄市長啊？」民進黨議員簡舒培也在粉絲專頁中批評韓國瑜「沒有最草包，只有真草包，如果只看文字，我真的會以為是市長到災區，民眾跟市長抱怨、擔心災情！」

對此，許多網友也說，「市長換人了？我錯過了什麼嗎？」、「把跑各地選總統造勢的時間留下，好好研究高雄行政區，就不會問這樣無腦的問題」、「我以為市長是有頭髮的那個」。不過，也有網友替兩人緩頰，「說真的啦，看到這個畫面感覺很好，至少不是在哪裡隔空叫罵，而懂的人就不吝指導，至少登革熱防治不會停滯不前」。