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觀察站／瑜邁過招 顧疫情也顧選情

2019-06-20 00:14聯合報 本報記者蔡孟妤

高雄市長韓國瑜（右）與行政院副院長陳其邁（左）前往金獅湖市場視察登革熱防治。 記...
高雄市長韓國瑜（右）與行政院副院長陳其邁（左）前往金獅湖市場視察登革熱防治。 記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜參加行政院會爭取登革熱防治經費補助，卻被政院以剪輯過的影片「消遣」，讓許多高雄市民高喊「蚊子不分藍綠」；行政院副院長陳其邁昨天緊急南下宣布批准補助經費，不無既顧疫情也顧明年選情的用意，但韓也非省油的燈，立刻感謝政院好意並陪陳視察，雙方暗自較勁。

不久前，韓國瑜為了爭取登革熱防疫經費，槓上行政院長蘇貞昌，兩人多次隔空交火；韓國瑜到行政院會爭取預算，事後被剪接成似打瞌睡影片，韓對此十分不以為然。

但剪接影片似乎過了頭，沒為政院加分，反讓韓贏得一些同情票；政院趕緊找下台階，由陳其邁出面扮白臉，到高雄宣布批准市府申請的五千三百多萬經費。

陳其邁不但帶專家南下，還以醫師與公衛專家身分視察疫區，除以醫學專業給韓國瑜建議；同時也以自己代理高雄市長的經驗，「提醒」防疫會議最好還是由市長親自主持。

陳其邁南下顧疫情，也為了讓高雄市民感受到中央的溫暖，顧南部票倉，以免戰火延燒下去，挑起中央、地方對立，讓藍營趁機操作中央棄南部不顧的印象。韓也有警覺心，就在陳宣布批准經費後，新增行程主動跑去跟陳「會合」，一起視察疫區。

爭取登革熱經費的戰火，看起來似乎告一段落，兩邊都喊不要再口水戰；但時值大選之際，韓拚總統大位，陳有意班師回朝，兩人的較勁還未結束。

韓國瑜行政院陳其邁登革熱蘇貞昌
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