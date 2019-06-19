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要嚴肅看待疫情 陳其邁：8、9月才是登革熱的最大挑戰

2019-06-19 19:46聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

行政院副院長陳其邁19日前往高市三民區金獅湖市場視察，高雄市長韓國瑜也現身陪同，陳其邁強調，作為一個醫師和公衛專家，他嚴肅看待高市登革熱疫情，希望不要有太多政治語言和操作模糊防疫重點，他強調「5月疫情勉強控制住，但8、9月才是真正考驗」。

陳其邁說，目前高雄流行第4型，許多人沒有抗體，5月間感染的不知道，到處趴趴走，疫情很容易擴散；等到8、9月大雨、颱風來，又發生其他型病毒感染，有可能會造成出血性登革熱，即使5月這一關勉強疫情算是控制得住，但8、9月才是真正的考驗。

陳其邁提醒高雄，經費問題解決後有很多要做，要步步到位，能夠精準在防疫熱點投入資源，錢也要花在刀口上，除了預算，包括人力、國防部化學兵、中央國衛院等相關資源，全數會到位協助高市對抗登革熱，也希望韓市長第一時間跟中央直接聯絡，「我們都已交代好、無縫接軌」。

針對台北市議員游淑慧質疑高市沒錢防疫是因前朝刪減預算，陳其邁則回應「高市防疫預算應該問高雄市議員，怎麼會由台北市議員來問呢？」韓國瑜受訪時也表示，中央、地方聯手防治登革熱是很好的事情，太多口水、爭執和意識形態，對疫情一點幫助都沒有。

陳其邁表示，登革熱防疫工作應落實到社區動員，高雄市目前有21個本土病例，防治一定要做好，否則群聚感染從小流行變大流行，對公共衛生衝擊非常嚴重。今年是暖冬，境外移入病例增加，東南亞國家有3 、4倍新增病例，加上高雄流行第四型，許多患者是無症狀感染，到處趴趴走，就會造成疫情擴散。

陳其邁說，過去他擔任代理市長時，防疫會議幾乎都是親自主持，市政會議也一定先做登革熱、禽流感的疫情報告。高雄市現在有他們的防疫機制在運作，高雄與中央一定會通力合作，也希望現在21個本土病例都在高雄的情況下，高雄防疫工作能步步到位。

陳其邁表示，中央非常重視高市防疫工作，避免南部疫情失守，蘇貞昌院長也特別交待要全力到位及支持。他也以自身公衛背景建議高市，一旦布氏病媒蚊指數3級以上，就要社區全力動員，每周考評，才不會因為出現死角，每天都清不完。

行政院副院長陳其邁（左二）下午視察三民區金獅湖市場，高市長韓國瑜（右）也陪同，陳...
行政院副院長陳其邁（左二）下午視察三民區金獅湖市場，高市長韓國瑜（右）也陪同，陳其邁提醒高市，5月疫情即使勉強控制，8、9月才是真正考驗。記者劉學聖／攝影
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