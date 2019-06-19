親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

偷拿機車娃娃的家長找到了！網讚結局：世界因你而美麗

陳其邁韓國瑜視察登革熱 雙方支持者互嗆

2019-06-19 19:55中央社 高雄19日電

高雄市登革熱疫情持續增溫拉警報，行政院副院長陳其邁與高雄市長韓國瑜今天下午視察疫情嚴重的三民區金獅湖市場環境，示範防疫措施，但雙方支持者高聲互嗆，場面混亂。

三民區確診個案已有20例，集中在金獅湖市場附近鼎金等里，疫情持續增溫，又有蚊媒傳染的日本腦炎也流行。

陳其邁於行政院南部聯合服務中心主持蚊媒防治專案會議時，宣布行政院上午已核准高雄市政府爭取的防治費新台幣5318萬元，隨後安排視察金獅湖市場環境行程。高雄市政府新聞局也臨時通知，韓國瑜也安排這項行程採訪通知。

兩人預定於下午3時50分抵達金獅湖市場，但都大約晚了一個小時到達，陳其邁先到場，但有持國旗民眾不滿登革熱疫情嚴重而防治費晚核撥下來，高喊「陳其邁下台」，也有民眾要求這些人員安靜理性。

韓國瑜隨後趕到現場向陳其邁致意，但有民眾高喊「罷免韓國瑜」，雙方人馬一度劍拔弩張，場面混亂，高雄市警方派出多名警力維持現場秩序，但雙方互嗆持續。

陳其邁與韓國瑜先後接受媒體聯訪，陳其邁說，行政院已核准高雄市政府爭取的防治費5318萬元，全部核撥，中央全力支持高雄市防治登革熱疫情。

陳其邁表示，防疫工作要全面落實，希望高雄市政府除了預算外，行政院會全力支持包括化學兵或國衛院等相關資源，全部到位來協助高雄市政府，落實整個防疫工作。基於對疫情，不需要有太多的政治口水和太多的政治語言、政治操作，而模糊了整個防疫的重點。

韓國瑜受訪也表示感謝行政院核撥防治費5318萬元，中央與地方同心同力防治登革熱疫情。至於媒體提問的在防治登革熱疫情等有無「熱線」密切聯繫的管道，韓國瑜回應在公務上都會隨時聯繫溝通，沒有障礙。

高雄市衛生局與環保局人員帶領陳其邁與韓國瑜視察市場的環境，了解攤商在收攤後對營業使用的水桶都採取防疫措施「巡、倒、清、刷」，兩人並示範作法，籲請攤商與家戶一定要落實。陳其邁與韓國瑜隨後到金獅湖保安宮參香，並借用廟方辦公室會談，但拒絕媒體採訪。

韓國瑜事後受訪表示，是向陳其邁表達感謝，行政院的防治費下午已撥付，並交換防治登革熱疫情的作法，他提供類似打籃球的區域聯防方式防治，同時因這次登革熱為第四型與以前不同，一般民眾沒有抗體且可能危害生命，請軍方化學兵提早調動支援協助防治。中央與地方合作防疫是一件好事，如果有太多的口水，對防疫一點幫助都沒有。

韓國瑜陳其邁高雄市
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

防治登革熱 陳其邁、韓國瑜一起現身金獅湖市場視察

2019-06-19 18:36

高雄市長買一送一？陳其邁南下防疫背影 網讚「帥到不行」

2019-06-19 16:50

中央設登革熱應變中心 綠委不贊成

2019-06-19 19:14

政院撥款高雄登革熱 朱立倫：蚊子還分彼此全民受害

2019-06-19 17:19

影／蘇、韓為登革熱摃上！藍委怒轟蘇：把防疫當政治籌碼

2019-06-19 16:56

政院批准登革熱防疫經費 高市府：感謝政院終於同意

2019-06-19 15:51

韓國瑜要5300多萬登革熱防疫經費 陳其邁宣布批准

2019-06-19 15:50

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

2019-06-19 15:28

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

蘇貞昌揶揄韓國瑜蚊子都管不好 郝龍斌：中央沒責任？

2019-06-19 13:46

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

近十年新高！新北境外登革熱23例 36歲女越南感染

2019-06-19 13:08

一隻蚊子都治不好？王欣儀數字解讀：蘇打臉花媽、賴神

2019-06-19 12:24

登革熱疫情延燒 藍委籲蘇貞昌別再打口水戰

2019-06-19 12:21

韓國瑜因登革熱摃中央 黃偉哲：可以體諒父母官的心情

2019-06-19 12:13

高市府鳳山防登革熱消毒臨時喊停 議員里長錯愕不滿

2019-06-19 12:04

陳其邁南下主持登革熱會議 韓國瑜：中央、地方聯手

2019-06-19 12:04

影／登革熱疫情拉警報 藍委籲中央撥款並成立應變中心

2019-06-19 11:45

蘇、韓互嗆登革熱 朱立倫：4年前不敢對賴、菊講句酸話

2019-06-19 11:40

高雄市府沒錢對付登革熱？ 前文化局長為市府算了一下帳

2019-06-19 11:38

登革熱防蚊大作戰 蘇貞昌、韓國瑜互嗆賴皮

2019-06-19 00:18

新聞眼／打蚊防疫 不該再分藍綠

2019-06-19 00:14

支援高雄市防治登革熱 陸戰隊出動上百兵力投入

2019-06-18 20:47

這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10

高雄又增1例本土登革熱案例 疑與周遭群聚感染有地緣性

2019-06-18 20:01
看更多

熱門文章

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

2019-06-19 15:28

高雄市長買一送一？陳其邁南下防疫背影 網讚「帥到不行」

2019-06-19 16:50

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

影／長期夜尿不在意 她左腎長滿結石

2019-06-19 11:19

陳其邁南下主持登革熱會議 韓國瑜：中央、地方聯手

2019-06-19 12:04

只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

一隻蚊子都治不好？王欣儀數字解讀：蘇打臉花媽、賴神

2019-06-19 12:24

萬里蟹之爭 林右昌：基隆漁夫鍋比萬里只能吃蟹CP值高

2019-06-19 12:27

政院批准登革熱防疫經費 高市府：感謝政院終於同意

2019-06-19 15:51

高市府鳳山防登革熱消毒臨時喊停 議員里長錯愕不滿

2019-06-19 12:04

高雄市府沒錢對付登革熱？ 前文化局長為市府算了一下帳

2019-06-19 11:38

韓國瑜要5300多萬登革熱防疫經費 陳其邁宣布批准

2019-06-19 15:50

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

馬如龍死於神經內分泌腫瘤 醫師提醒有這些症狀要注意

2019-06-19 15:49

6/22起特價只有3天！85度C「一顆檸檬」同品項第二杯10元

2019-06-19 12:07

北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26

專家：國內現首例 推斷秋行軍蟲成蟲已化蛹

2019-06-19 12:42

萬鷺朝鳳山谷下發生的悲劇 「寒水潭春夢」療傷止痛

2019-06-18 21:03

韓國瑜因登革熱摃中央 黃偉哲：可以體諒父母官的心情

2019-06-19 12:13

蘇貞昌揶揄韓國瑜蚊子都管不好 郝龍斌：中央沒責任？

2019-06-19 13:46

聯晚之眼／秋行軍蟲入侵 台灣能做什麼？

2019-06-19 12:29

防治登革熱 陳其邁、韓國瑜一起現身金獅湖市場視察

2019-06-19 18:36

天氣炎熱加西南風沉降 3縣市19日高溫亮橙燈

2019-06-18 22:19

【親子教養】高偉峯／網路遊戲成癮與正向引導

2019-06-19 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／香港加油

2019-06-19 06:00

男子心肌梗塞沒CPR自行送醫被救回 醫師大讚奇蹟

2019-06-19 18:42

【生活的風景】默子／紅蔥頭飄香

2019-06-19 06:00

防客運司機過勞 業者提路線變更 公總：可評估

2019-06-19 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top