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中央設登革熱應變中心 綠委不贊成

2019-06-19 19:14台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

立法院19日臨時會原欲討論國安法修正草案，但國民黨立委曾銘宗臨時提案，要求中央正視南部登革熱疫情，應成立中央應變中心並動用第二預備金。院長蘇嘉全卻制止表示，不應破壞議事程序，並回應他當屏東縣長時，夏季前挨家挨戶宣導，地方政府不能只靠中央。

藍委籲設應變中心

臨時會議剛開始，曾銘宗表示，登革熱涉及國安問題也應討論，高雄登革熱疫情隨著天氣越熱會越嚴重，104年高雄、台南病例都超過兩萬件，造成逾100人死亡。曾銘宗建議，中央應成立登革熱緊急應變中心，邀環保署、衛福部、國防部一起做好防治。

曾銘宗也建議，行政院應動用第二預備金做為防治經費，比照2015年8千多萬、2016年1千多萬元、2018年1千多萬元，要求中央補助高市府，以確保南部及全國民眾的健康。

蘇嘉全則表示，屏東也是高風險區，他當縣長時每當快進入夏季都親自帶人去除瓶罐積水，並到每戶宣導積水問題，他呼籲各縣市長尤其南部縣市，應比照辦理，不能只靠中央。他也強調，地方預備金用完中央絕對會支持。

「韓國瑜日前才來立法院拜會王金平，國民黨團現在還配合演出？」立委柯建銘認為，應尊重議事程序，且105年起各縣市都有應變中心，行政院副院長陳其邁19日也南下視察，他呼籲國民黨團：「不要拿選舉議題來攪和。」

綠委：程序不符

民進黨立委管碧玲也質疑，中央根據SOP 6日已撥款高雄市府1千多萬，是今年核定的第二次撥款。針對高市府另外提出的5千多萬經費，行政院14日傍晚才收到公文，15、16逢假日，不料17日就挨罵是「卡韓」。

另外，管碧玲提到，行政院成立緊急應變中心有兩前提，第一是登革熱跨縣市傳染，第二則是地方成立防疫中心後無法負荷時，中央才開始成立應變中心，她強調，現在高市府都還未成立防疫中心，依程序中央無法先行成立。

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