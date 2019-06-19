高雄市長買一送一？陳其邁南下防疫背影 網讚「帥到不行」

2019-06-19 16:50 聯合新聞網 綜合報導



陳其邁一早在台北車站搭高鐵前往高雄時，被民眾認出，照下背影上傳臉書後引起討論。圖擷自／臉書 分享 facebook

高雄市的登革熱疫情在18日又出現新病例，今（19）日行政院副院長陳其邁南下高雄主持防疫專案會議，並在會議中說明中央已批示高雄市府的5318萬防疫預算。而陳其邁一早在台北車站搭高鐵前往高雄時，也被眼尖民眾認出，照下背影上傳臉書後引起討論。

今約莫中午12點左右，臉書粉絲專頁「只是賭藍」上張貼出，由網友拍攝並投稿的「陳其邁背影」；照片中的陳其邁穿著西裝、側背黑色背包，正在高鐵月台上等待列車進站，準備前往行政院南部聯合服務中心，主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案會議」，然後再赴金獅湖市場視察。

然而高雄市長韓國瑜下午兩點須出席高雄市模範生及畢業生合影活動，不會參加今日的防疫會議，而是改派新聞局長王淺秋及相關代表出席，網友紛紛留言調侃，「自己的高雄自己救！心愛的高雄自己救！」、「這背影帥到不行…」、「要是能重來，我要選其邁」、「高雄市民很可憐也很幸運，市長買一送一耶⋯」。

高雄市的登革熱疫情嚴峻，韓國瑜也數次為登革熱防疫經費槓上行政院，他日前說「如果中央不給錢，再有一個登革熱病例都算蘇貞昌的」。韓國瑜雖然未出席今日的防疫會議，但在受訪時表示，今天高雄與過去高雄已不一樣，全台灣、全世界都在看，暑假即將來臨，對高雄形象影響很大，高市會嚴肅面對解決傳染病問題。

韓國瑜還說，在昨日爆發新病例前，有長達12天的防疫產生效果、沒有擴散，只是連日大雨使蚊疫又蠢蠢欲動，目前已請求軍方出動化學兵支援防疫工作，預防重於一切。