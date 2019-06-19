登革熱疫情增溫拉警報 高市府尋求國軍支援防疫

2019-06-19 15:21 中央社 高雄19日電



高雄市長韓國瑜今天表示，已請國軍及化學兵支援登革熱等防疫並重申防疫不分藍綠，感謝行政院副院長陳其邁到高雄主持蚊媒傳染病防治會議，「代表中央、地方聯手防治登革熱」。

高雄市登革熱疫情持續增溫拉警報，光是三民區已有20例，再者蚊媒傳染的日本腦炎也在流行，疫情越來越險峻。韓國瑜上午出席民間捐贈「珍珠計畫」款項活動後受訪做上述表示。

他指出，市府向中央申請新台幣5300萬元防治費，市府代表下午出席陳其邁主持的防疫會議上，仍會提出，盼中央趕快撥款。

鳳山區公所通知里長近日噴藥消毒卻在昨天臨時通知取消，基層罵翻市府防疫出問題反反覆覆，只會讓基層籠罩在疫情的恐慌中。

韓國瑜表示，已正式申請化學兵協助防疫工作，他說如果登革熱大爆發，觀光或投資者不來對高雄市影響很大，市府嚴肅面對問題。

陳其邁下午在高雄市主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案會議」，韓國瑜表示感謝並說「代表中央、地方聯手防治登革熱」，盼攜手合作，消滅疫情。

他盼中央對高雄市不要分政黨及顏色，各局處申請補助款「不敢要求比前朝政府多，但希望補助款能跟前朝政府一樣」。

有關國軍及化學兵協助防疫工作，衛生局疾病管制處指出，將於21日府級會議討論，視狀況聯繫啟動。

韓國瑜於中午接受廣播電台專訪，主持人詢問有華僑要發動捐款給高雄市防治登革熱。韓表示，市府預算已在執行，也向中央爭取預算，籲暫勿捐款。

被問到將要參選總統一事，韓國瑜說，到日前為止，星期一到五以市政為主，六、日受邀造勢或說明會活動。他說了解市政工作的重要不敢怠忽。面對民眾期待他參選總統的聲音，他說視民意決定，「如果民調過了就往前衝、如果沒過，那是人民的決定」。

韓國瑜說「市政絕對不會放棄」；如果有朝一日當了總統，會在高雄上班，並表示「絕對不可能離開高雄，那是承諾」。

有民意促韓要參選就要辭市長，他說那是民進黨的聲音，國民黨團也有其不同的聲音，「如果到那一步，我也不可能放掉高雄市政」，到時會把競選總部設在高雄。