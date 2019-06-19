親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

紐西蘭外海規模6.4地震 目前無人傷亡

登革熱疫情增溫拉警報 高市府尋求國軍支援防疫

2019-06-19 15:21中央社 高雄19日電

高雄市韓國瑜今天表示，已請國軍及化學兵支援登革熱等防疫並重申防疫不分藍綠，感謝行政院副院長陳其邁到高雄主持蚊媒傳染病防治會議，「代表中央、地方聯手防治登革熱」。

高雄市登革熱疫情持續增溫拉警報，光是三民區已有20例，再者蚊媒傳染的日本腦炎也在流行，疫情越來越險峻。韓國瑜上午出席民間捐贈「珍珠計畫」款項活動後受訪做上述表示。

他指出，市府向中央申請新台幣5300萬元防治費，市府代表下午出席陳其邁主持的防疫會議上，仍會提出，盼中央趕快撥款。

鳳山區公所通知里長近日噴藥消毒卻在昨天臨時通知取消，基層罵翻市府防疫出問題反反覆覆，只會讓基層籠罩在疫情的恐慌中。

韓國瑜表示，已正式申請化學兵協助防疫工作，他說如果登革熱大爆發，觀光或投資者不來對高雄市影響很大，市府嚴肅面對問題。

陳其邁下午在高雄市主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案會議」，韓國瑜表示感謝並說「代表中央、地方聯手防治登革熱」，盼攜手合作，消滅疫情。

他盼中央對高雄市不要分政黨及顏色，各局處申請補助款「不敢要求比前朝政府多，但希望補助款能跟前朝政府一樣」。

有關國軍及化學兵協助防疫工作，衛生局疾病管制處指出，將於21日府級會議討論，視狀況聯繫啟動。

韓國瑜於中午接受廣播電台專訪，主持人詢問有華僑要發動捐款給高雄市防治登革熱。韓表示，市府預算已在執行，也向中央爭取預算，籲暫勿捐款。

被問到將要參選總統一事，韓國瑜說，到日前為止，星期一到五以市政為主，六、日受邀造勢或說明會活動。他說了解市政工作的重要不敢怠忽。面對民眾期待他參選總統的聲音，他說視民意決定，「如果民調過了就往前衝、如果沒過，那是人民的決定」。

韓國瑜說「市政絕對不會放棄」；如果有朝一日當了總統，會在高雄上班，並表示「絕對不可能離開高雄，那是承諾」。

有民意促韓要參選就要辭市長，他說那是民進黨的聲音，國民黨團也有其不同的聲音，「如果到那一步，我也不可能放掉高雄市政」，到時會把競選總部設在高雄。

韓國瑜高雄市登革熱
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

政院批准登革熱防疫經費 高市府：感謝政院終於同意

2019-06-19 15:51

韓國瑜要5300多萬登革熱防疫經費 陳其邁宣布批准

2019-06-19 15:50

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

蘇貞昌揶揄韓國瑜蚊子都管不好 郝龍斌：中央沒責任？

2019-06-19 13:46

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

近十年新高！新北境外登革熱23例 36歲女越南感染

2019-06-19 13:08

一隻蚊子都治不好？王欣儀數字解讀：蘇打臉花媽、賴神

2019-06-19 12:24

登革熱疫情延燒 藍委籲蘇貞昌別再打口水戰

2019-06-19 12:21

韓國瑜因登革熱摃中央 黃偉哲：可以體諒父母官的心情

2019-06-19 12:13

高市府鳳山防登革熱消毒臨時喊停 議員里長錯愕不滿

2019-06-19 12:04

陳其邁南下主持登革熱會議 韓國瑜：中央、地方聯手

2019-06-19 12:04

影／登革熱疫情拉警報 藍委籲中央撥款並成立應變中心

2019-06-19 11:45

蘇、韓互嗆登革熱 朱立倫：4年前不敢對賴、菊講句酸話

2019-06-19 11:40

高雄市府沒錢對付登革熱？ 前文化局長為市府算了一下帳

2019-06-19 11:38

登革熱防蚊大作戰 蘇貞昌、韓國瑜互嗆賴皮

2019-06-19 00:18

新聞眼／打蚊防疫 不該再分藍綠

2019-06-19 00:14

支援高雄市防治登革熱 陸戰隊出動上百兵力投入

2019-06-18 20:47

這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10

高雄又增1例本土登革熱案例 疑與周遭群聚感染有地緣性

2019-06-18 20:01

4、5年來高雄登革熱案例數都個位數？孫大千打臉陳菊

2019-06-18 18:31

防疫視同作戰 陸戰隊官兵協助高雄登革熱防治

2019-06-18 18:10

疾管署周末加班審登革熱補助 蚊子專家：防疫重點是他

2019-06-18 16:46

今年本土登革熱流行型太少見 專家：全民幾乎都沒抗體

2019-06-18 16:44
看更多

熱門文章

4、5年來高雄登革熱案例數都個位數？孫大千打臉陳菊

2019-06-18 18:31

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10

今年本土登革熱流行型太少見 專家：全民幾乎都沒抗體

2019-06-18 16:44

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

撲殺秋行軍蟲改採無人機空戰 彰化縣府農業處人員笑了

2019-06-18 20:39

影／長期夜尿不在意 她左腎長滿結石

2019-06-19 11:19

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

說「Hi」之後就詞窮嗎？ 5招教你打開話題

2019-06-18 20:24

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 17:08

陳其邁南下主持登革熱會議 韓國瑜：中央、地方聯手

2019-06-19 12:04

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

高市府鳳山防登革熱消毒臨時喊停 議員里長錯愕不滿

2019-06-19 12:04

一隻蚊子都治不好？王欣儀數字解讀：蘇打臉花媽、賴神

2019-06-19 12:24

高雄市府沒錢對付登革熱？ 前文化局長為市府算了一下帳

2019-06-19 11:38

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

秋行軍蟲全台肆虐 苗栗銷毀1.45公頃

2019-06-18 19:50

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

2019-06-19 15:28

萬里蟹之爭 林右昌：基隆漁夫鍋比萬里只能吃蟹CP值高

2019-06-19 12:27

文具迷快蒐！誠品與MOLESKINE等全球經典文具聯名 推出逾50款限量設計

2019-06-18 17:49

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

金門秋行軍蟲防疫拉警報 確認9起案例

2019-06-18 17:58

新光醫董吳東進獲「旭日中綬章」　日本令和台灣第一位

2019-06-18 17:24

抹茶控快筆記！一〇八抹茶茶廊復興店搬家 加碼21天買1送1

2019-06-18 17:23

籲Uber合法納管 計程車聯盟：公平良性競爭

2019-06-18 18:57

專家：國內現首例 推斷秋行軍蟲成蟲已化蛹

2019-06-19 12:42

6/22起特價只有3天！85度C「一顆檸檬」同品項第二杯10元

2019-06-19 12:07

韓國瑜因登革熱摃中央 黃偉哲：可以體諒父母官的心情

2019-06-19 12:13

北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26

天氣炎熱加西南風沉降 3縣市19日高溫亮橙燈

2019-06-18 22:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top