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6500萬清淤 韓國瑜：第二預備金花在刀口上

2019-06-19 16:45中央社 高雄19日電

高雄市長韓國瑜。圖／聯合報資料照片
高雄市長韓國瑜。圖／聯合報資料照片
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高雄市韓國瑜今天說，花新台幣6500萬元清淤一事，他也知道第二預備金很珍貴，是市長緊要關頭的私房錢，但錢都花在刀口上；溝渠排水管已經淤塞到讓人害怕的情況，不得不清。

韓國瑜中午出席日前與副市長李四川參加直播所獲得的50萬元款項捐贈社會局珍珠計畫記者會，會後接受媒體聯訪澄清外界所質疑的第二預備金花太快一事。

韓國瑜說，知道第二預備金很珍貴，可是等到清理水溝時才發現多年都沒有清理，淤塞程度很嚴重，市府有2個選擇，第一個是下大雨時淹水，被市民罵翻天才開始動支；第二是主動動手清理。市府採取第二個方案，再苦再累不在乎。

高市府昨天也公布清淤照片證實淤積情況。韓國瑜表示，淤塞情形真的嚇一跳，要出動小型山貓和怪手去挖，不想再指責前朝政府，於事無補，這是現任政府該做多少就做多少。

韓國瑜表示，有市議員指責錢花太快，動用預備金6500萬元去清理水溝，但他希望市民可以打開眼睛看一看，評斷一下，市府能夠不清理水溝。

高市府水利局專門委員許峻源指出，市府以前也積極清疏下水道箱涵，去年動支2500萬元清疏12.5公里，清淤量約1.2萬公噸。今年透過下水道普查了解箱涵淤積嚴重，才增加清疏量。

高雄市政府新聞局也曾透過新聞群組說明，事實上高雄市目前第二預備金是4億元，且一般都會保留到9月汛期後使用，以防臨時性的災害應變。韓國瑜上任後地下管線清疏、雨水下水道工程改善動用6500萬元，鳳山體育館耐震補強2000萬元，中央不願撥給高雄捷運林園延伸線可行性評估報告，又花800萬元，登革熱防治已用4700多萬元等，用於衛生與環保相關單位登革熱緊急防治等工作。

市府新聞局表示，因為提前動用，總共已用2億500多萬元，使得本來是市長口袋緊急的救命錢，已經捉襟見肘。

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