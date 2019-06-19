登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00 聯合新聞網 綜合報導



高嘉瑜認為韓國瑜的「慣用伎倆」是遇到任何問題就說中央在「卡韓」。圖擷自 YouTube 分享 facebook

高雄市政府因為登革熱防疫經費槓上中央，不但韓國瑜日前放話「如果中央再不給錢，再有一個登革熱病例都算院長蘇貞昌的」，行政院長蘇貞昌則反擊「蚊子都治不好還要治國」。加上15日高雄防疫大會，韓國瑜僅快閃19分鐘便趕赴雲林參與造勢大會，也引發外界質疑韓國瑜市長「疫情重要還是造勢重要」？

18日播出的「新聞面對面」，主持人謝震武針對登革熱在這一兩週突然變成「最熱」的疫情，但事實上目前登革熱疫情僅約20例左右，質疑登革熱「被政治化」。資深媒體人尚毅夫直言主要是因為韓國瑜幾乎週週參加造勢，卻在登革熱防疫動員大會只出現19分鐘，產生了「對比性」而招致批評，進而引發韓國瑜必須大動作展現「我有在做防疫」。

民進黨台北市議員高嘉瑜則認為韓國瑜的「慣用伎倆」是遇到任何問題就說中央在「卡韓」；遇到任何的批評，則說大家在「黑韓」。高嘉瑜批評韓國瑜雖一直強調自己去行政院談登革熱防治預算，但高雄市政府在二、三月口頭提出爭取預算，直至六月中才正式提出計畫，且三月時韓國瑜還帶著包括高雄市衛生局等各局處首長赴中國港澳參訪。高嘉瑜反問這4個月中間，高雄市政府究竟做了些什麼？

國民黨台北市議員鍾小平則認為，韓國瑜和蘇貞昌兩人都有一些政治動作，但韓國瑜「初選急、防範登革熱也急」，是情有可原。他進一步批評蘇貞昌，認為蘇韓二人現在是院長和高雄市長的關係，蘇貞昌幹嘛去「管人家會不會治國」。

鍾小平也批評蘇貞昌是否也用同樣的標準和言論去評判任內爆發1萬多例登革熱疫情的前高雄市長陳菊，以及因登熱疫情死亡百餘人的前台南市長賴清德。他認為蘇貞昌只要說明經費爭取的程序需要完備即可，但蘇的回應只是在集中權力代表，用行政力量結合政治力量，結合蔡英文把韓國瑜打死，直批選舉是「民進黨的專長」。