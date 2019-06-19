登革熱防蚊大作戰 蘇貞昌、韓國瑜互嗆賴皮

高雄市爆發本土登革熱疫情，昨晚又傳出新確診一例，行政院副院長陳其邁今天率相關部會南下，在高雄召開防疫會議，討論防治登革熱相關措施。高雄市長韓國瑜回應，歡迎政院願意盡快撥款支應防治登革熱疫情；高市新聞局長王淺秋則說，重點不是誰來，是「來要有用」。

疾管署昨晚公布，高雄市新確診一例本土登革熱病例，為三民區鼎盛里六十多歲女性，依發病日及地緣相關性研判，屬於三民區群聚的第二波首例感染者，確認感染登革病毒第四型，該群聚已累積廿人感染，而該婦人為鼎盛里第一例個案，顯示高雄登革熱群聚進入第二波疫情，且可能擴散到其他里別。

高雄市長韓國瑜昨天表示，歡迎行政院盡快撥款支應防治登革熱疫情。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

陳其邁今南下 召開防疫會議

隨著疫情升溫，這場對抗登革熱的防疫作戰也成為藍綠角力的戰場，韓國瑜北上向中央爭取防疫經費引發雙方連日的口水戰，衛福部昨天也宣布，陳其邁今天率衛福部、環保署、國防部等相關部會南下，在高雄的行政院南部聯合服務中心召開「重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組第一次會議」。行政院發言人Kolas Yotaka表示，這次開會就是要處理相關疫情，向相關單位解釋中央跨部會處理狀況，也邀請高雄市政府與會。

高雄市長韓國瑜向中央爭取五三○○萬元防疫經費一事，Kolas說，據她所知，經費相關公文進行中，今、明就會完成審核程序；如有進度，陳預料會宣布。韓國瑜對此表示，歡迎政院盡快撥款支應高市防治登革熱，「防疫不分藍綠」。

而陳其邁今天南下高雄，王淺秋說，中央跟地方攜手合作防疫最重要，也希望行政院到高雄並非出於政治性考量，而是專業考量，如派專家來協助防疫才有幫助。

蘇質疑：市長他當 責任我扛

針對連日來因為防疫經費引爆的「蘇韓之爭」，高雄市長韓國瑜前晚「撂話」，如果中央不給錢再有人得登革熱就算行政院長蘇貞昌頭上，蘇昨回應，「市長他在當，責任要我扛，天下有這麼賴皮的事？」還酸韓連一隻蚊子都治不好，還要到處趴趴走，說要治國，這會不會荒唐？韓國瑜則回嗆，他去開行政院會，旁邊兩台攝影機對著他，行政院不也一樣賴皮嗎？「設計我嘛！」這都是口水戰，沒有意義。

行政院長蘇貞昌（右）昨酸韓國瑜連一隻蚊子都治不好，還要到處趴趴走，說要治國，這會不會荒唐？ 記者游明煌／攝影 分享 facebook

預算怎用？ 陳菊加入戰局

就連高雄市前市長陳菊也加入戰局，質疑高市府為何不用第二預備金？韓國瑜說，昨天有民進黨議員說高市府第二預備金花太快，「我都搞不清楚，到底是什麼樣的一個標準？」他說，市府有苦難言，沒錢但有很多工作一定要做，才會去動支第二預備金，像溝渠淤塞相當嚴重，市府花近六千五百萬元清除，所以這次豪大雨水退得很快。

台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森說，今年本土登革熱流行型別為較少見的第四型，絕大部分國人沒有抗體。