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新聞眼／打蚊防疫 不該再分藍綠

2019-06-19 00:14聯合報 記者蔡孟妤

蚊子年年襲擊高雄，今年市長韓國瑜與閣揆蘇貞昌為防疫經費槓上。圖為海軍陸戰隊前往協...
蚊子年年襲擊高雄，今年市長韓國瑜與閣揆蘇貞昌為防疫經費槓上。圖為海軍陸戰隊前往協助執行孳生源清除工作。 記者劉學聖／攝影
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蚊子年年襲擊高雄，但今年多了政治口水「加料」，顯得特別熱鬧。市長韓國瑜與閣揆蘇貞昌為防疫經費槓上，藍綠政治人物為蚊子吵得不可開交，市民看在眼裡，不知是該怕蚊子肆虐、還是要憂心被政治口水淹沒。

高雄受氣候影響，年年爆發登革熱疫情，近五年光是本土案例，最多時高達近兩萬例，前年降至個位數；今年暖冬，迄今已有廿一例，昨還傳出首例日本腦炎死亡個案，防蚊大戰刻不容緩。

韓國瑜為防治登革熱經費向中央爭取補助，參加行政院會當面向蘇揆拜託；事後行政院將影片剪接後貼上網，諷韓、糗韓意味甚濃。藍委公開要求蘇貞昌道歉，韓也上節目重批政院若再不補助，再有人得登革熱就算在蘇揆頭上。蘇揆反譏韓賴皮，諷刺韓連蚊子都治不好，還想治國，並指示去年選舉失利的副閣揆陳其邁南下高雄召開防疫會議，讓這場對抗登革熱的防疫作戰成為另類的藍綠大戰。

蚊子彷彿成了一把被藍綠撿到的槍，趁著登革熱疫情開戰互批，也隱藏著選舉政治利益盤算。韓國瑜要求中央補助之際，也應坐鎮高雄，勿隨意趴趴走；中央亦不該袖手旁觀，眼見疫情延燒，應派專家協助防治並挹注經費杜絕疫情。

誠如韓國瑜所說「蚊子不分藍綠」，中央和地方也應不分彼此，攜手齊力打蚊子，不要再打口水戰，不能放任疫情擴散，拿高雄民眾生命財產當賭注。

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