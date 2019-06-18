高雄登革熱群聚次波感染 疾管署疑疫情已擴大

2019-06-18 20:29 中央社 台北18日電



衛生人員到本土登革熱疫情警戒範圍，進行地毯式強制孳生源檢查及緊急防治噴。圖／高雄市衛生局提供 分享 facebook

衛生福利部疾病管制署今天宣布，高雄市新增一例本土登革熱個案，為金獅湖市場攤商，高雄登革熱群聚已發展到次波感染，懷疑疫情已擴散到鼎盛里。

今年截至目前，國內累計21例本土登革熱病例，都在高雄，其中三民區群聚案累計已20例（三民區19例、鳳山區一例）、前鎮區一例。

疾管署晚間公布，下午新確診一例本土登革熱病例，為三民區鼎盛里60多歲女性，17日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及頭暈症狀，當日就醫並通報，但診所初篩「陰性」，但經檢驗確認感染登革病毒第四型。

疾管署副署長莊人祥表示，個案為金獅湖攤商，近期無出國史，平時活動地以住家及金獅湖市場為主，住家鼎盛里沒在第一波緊急防治地區內。依發病日及地緣相關性研判，屬三民區群聚次波感染者，但個案感染地是住家或金獅湖市場還待觀察釐清。

高雄群聚疫情風險區域目前仍集中在三民區鼎金里金獅湖市場及周邊里別；莊人祥表示，這波疫情，疾管署已動員近300人次，協同高雄市政府防疫團隊加強高風險區域及個案住家病媒蚊調查、疫情調查、孳生源清除、化學防治及家戶與醫療院所衛教。

莊人祥說，登革熱防治難度高，除被感染病人，還有蚊子都帶有病毒，目前疫情到次一波，可能有隱性孳生源沒被清除，帶病毒的蚊子會繼續孳生，加上這幾天下雨，都是疫情蔓延可能因素。

疾管署表示，上週國內各地有豐沛雨量，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除孳生源；如果有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛與出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

台灣主要傳播登革熱病媒蚊為埃及斑蚊（Aedesaegypti）及白線斑蚊（Aedes albopictus），登革熱潛伏期約3到8天（最長可達14天）。典型登革熱症狀是會有突發性高燒（≧攝氏38度），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象。