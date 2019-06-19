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川震前 官方地震預警系統最快提前61秒即示警

2019-06-19 13:30世界日報 北京19日電

四川宜賓17日發生6級地震，其後出現超過60次餘震，其中有兩次達5級以上。 (取...
四川宜賓17日發生6級地震，其後出現超過60次餘震，其中有兩次達5級以上。 (取材自中新網)
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四川宜賓17日發生6級地震，其後出現超過60次餘震，其中有兩次達5級以上。新華社報導，截至目前，地震已造成13人死亡、158人受傷、超過14萬人受災，部分水電、交通、通信等基礎設施受損。國家主席習近平指示全力救災。另外，這起地震發生前，官方的地震預警系統最快提前61秒即發出警示，增加民眾逃生時間，網友大讚。

據報導，習近平作出重要指示，要求全力組織抗震救災，把搜救人員、搶救傷員放在首位，最大限度減少傷亡。解放軍、武警部隊要支持配合地方開展搶險救災工作。

5G醫療 遠程會診

澎湃新聞報導，6日國家發放5G牌照後，5G技術在四川宜賓長寧地震救援中得到應用。18日下午，在成都的四川省人民醫院醫生專家通過5G醫療救護車，為長寧地震兩名傷員進行遠程會診。

中國移動成都產業研究院工作人員說，5G醫療急救車是公司與四川省人民醫院聯合研發的5G產品，可實現上車即入院。通過車上的5G終端信號，可以實現病人數據的實時傳輸，在病人從家到醫院的途中即可實現診治。

此次搜救中，多款無人機及配套軟、硬件提供了快速偵查與實時建圖建模，評估災害和救援...
此次搜救中，多款無人機及配套軟、硬件提供了快速偵查與實時建圖建模，評估災害和救援方案。 (取材自香港文匯報)
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無人機 連夜救援

香港文匯報報導，在地震發生後，大疆創新公司的八名技術人員連夜趕往現場。此次搜救中，多款無人機及配套軟、硬件提供了快速偵查與實時建圖建模，評估災害和救援方案。

另據本報系聯合報報導，這起地震發生前，官方的地震預警系統最快提前61秒即發出警示，增加民眾逃生時間，網友大讚全自動秒級的地震預警系統立下大功。地震預警網為距震央51公里的的宜賓市提前10秒預警，距震央約317公里的成都更是在61秒前收到預警。

地震習近平
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