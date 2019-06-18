半夜天搖地動10多秒 四川宜賓6級地震 逾百死傷

2019-06-18 12:52 世界日報 北京18日電



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四川省宜賓市長寧縣17日晚間10時55分發生6.0級地震，震源深度16公里。成都、重慶等地震感明顯。據宜賓市新聞辦消息，地震已知造成12人死亡，122人受傷。另外，多輛列車也受地震影響，不同程度晚點。

四川省宜賓市長寧縣17日晚間10時55分發生6.0級地震，震源深度16公里。成都、重慶等地震感明顯。 新華社 分享 facebook

成都商報報導，此後接連發生多次餘震。其中，昨天晚間11時36分在宜賓市珙縣發生5.1級地震，震源深度16公里。

地震發生後，應急管理部黨組書記黃明立即做出批示，要求立即了解地震情況，部署救援力量，啟動相關應急預案。

長寧縣梅硐鎮龍尾村的村民楊庭宣講述地震發生時的一幕。「我們當時坐在家裡休息，突然就搖起來了，人都站不穩，聽見房子搖得嘩嘩響。」當時她第一反應就是地震了，和家人趕緊跑了出去，「地震持續了十多秒，搖晃得很厲害。」

楊庭宣說，地震後，許多村民都跑出家門躲避，「現在村裡停電了，大家擔心發生餘震，都在外面歇息。」

據宜賓市公安局官方微博消息，昨晚，震中地區瓢潑大雨，已禁止民用車輛通行。當地派出所民警正在震中轉移群眾至安全地點。此外，據四川省高速交警三支隊十七大隊報告，宜敘高速雙河路段主線有裂縫，部分有滑坡，已經全線關閉宜敘高速公路。

地震發生後，武警長寧中隊指導員王立棟帶應急班出發，徒步到達震中雙河鎮西街了解災情、展開救援，在幾棟倒塌的舊樓房中挖掘受困者。第一名被困人員於18日0時20被救出，截至目前官兵共救出8人。四川省應急管理廳向地震災區緊急組織調撥5000頂帳篷、1萬張折疊床等中央救災物資。

四川省宜賓市長寧縣17日晚間10時55分發生6.0級地震，震源深度16公里。成都、重慶等地震感明顯。 (取材自新京報) 分享 facebook

宜賓市消防救援支隊派出13輛消防車、63名消防員正趕往震中救援。四川省消防救援總隊已啟動二級應急響應機制，總隊全勤指揮部正從成都趕往宜賓。

截至18日0時15分，四川消防救援總隊全勤指揮部及宜賓等6個消防救援支隊出動63台消防車、302名消防員正趕往災區救援。

另據中國鐵路成都局集團有限公司官方微博消息，成貴鐵路、成昆鐵路、成渝高鐵沿線及部分車站均有不同程度震感。地震發生後，中國鐵路成都局集團公司立即啟動應急預案，封鎖受影響線路，迅速組織工務、供電、電務等專業人員對震後鐵路設施設備全面開展排查，確保列車運行安全。