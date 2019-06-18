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四川強震震垮房 7歲兒救出成遺體…父痛哭

2019-06-18 12:52世界日報 北京18日電

倒塌廢墟下救出一名7歲男孩，但仍回天乏術。 (取材自紅星新聞)
倒塌廢墟下救出一名7歲男孩，但仍回天乏術。 (取材自紅星新聞)
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四川省宜賓市長寧縣17日晚間發生強震，造成重大傷亡。其中，救援隊在長寧縣雙河鎮葡萄村倒塌廢墟下救出一名7歲男孩，但仍回天乏術，在旁苦候的父親等來噩耗，失聲痛哭，令人鼻酸。另外，有酒店外牆、玻璃受地震影響顯現裂縫並墜落，嚇得住客不敢回房，漏夜待在街上。

紅星新聞報導，18日清晨5時43分左右，葡萄村七歲男童李顏玉（音）被救援人員救出，醫生當場宣布死亡。

在旁苦候的父親等來噩耗，失聲痛哭，令人鼻酸。 (取材自紅星新聞)
在旁苦候的父親等來噩耗，失聲痛哭，令人鼻酸。 (取材自紅星新聞)
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據了解，地震發生時，七歲的李顏玉和爺爺、奶奶在家，其父母均在外打工。地震導致李家兩層樓房坍塌，三人被埋入廢墟中。救援人員連夜繼續尋找李顏玉，希望可以發現奇蹟。

期間，趕回老家的李顏玉父親抱著兒子喜歡的玩具在現場等待，但等來的卻是兒子和父母的遺體，他當場放聲痛哭，一度癱倒在救援人員身上。

另據梨視頻報導，地震發生時，重慶震感明顯。一小伙子察覺到震感後，第一反應是喊家人下樓避險，下樓時，在十樓處遇到一位老人行動遲緩，於是他背起鄰居奶奶跑下十樓，到達安全地帶。

封面新聞報導，梅硐鎮是發生地震的宜賓長寧縣最偏遠的一個鄉鎮。儘管如此，鎮上仍有不少居民在鎮中心旁的廣場過夜。居民李洪兵說，地震時他正在茶館喝茶，連東西都沒來得及拿就往外跑，「後來又接二連三的餘震，走在雙河街上，就聽到路邊玻璃和牆磚『嘩啦啦』往下掉，簡直太嚇人了！」

梅硐鎮居民劉自榮表示，自己住在倒塌的鴻苑賓館隔壁，地震當時她抱著睡夢中的兩個孫女往外跑，此時聽見「轟隆」巨響，跑到外面一看，才曉得是隔壁賓館垮了。

另外，長寧縣竹海世外桃源度假酒店的住客劉江說，意識到地震後，立馬跑出酒店，和眾多住客一起撤離到外面的空地上。劉江形容，震感最強烈時自己都還沒法站穩。「酒店的玻璃遭到了損壞，一些地面牆壁等地方都出現了裂縫。」當時，酒店外飄起小雨，酒店為住客們分發了浴袍和雨傘。

一段視頻顯示，在峨眉山市區華生酒店，許多住客震後跑到街上，儘管工作人員力勸眾人回房間或大廳，但是沒有多少人響應。

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