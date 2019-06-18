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出現逾60次餘震 四川地震死亡人數增至12人 高速公路裂開

2019-06-18 13:00香港01 撰文：葉琪

四川宜賓長寧縣雙河鎮周一（17日）深夜發生黎克特制6.0級地震，震源深度16公里，其後出現超過60次餘震，其中有2次達5級以上。

截至周二（18日）早上9時30分，地震已造成12人死亡，134人受傷，有超過1萬間房屋倒塌或損毀，受災人數達10萬人。

據內地傳媒報道，地震發生一刻縣城震感強烈，時間至少持續十多秒，且有晃動響聲，不少市民驚慌走到街上避難，鄰近的成都、重慶、雲南、貴州等地亦有震感。正在長寧縣旅遊的重慶遊客劉先生表示，事後他立即跑出酒店，與其他人一同撤離至室外的空地，「震感很明顯，一下子就反應過來應該是地震。」劉先生更指，震感最強烈時甚至無法站穩，「酒店的玻璃遭到了損壞，一些地面牆壁等地方都出現了裂縫。」

市民走到街上避難。（上游新聞）
市民走到街上避難。（上游新聞）
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四川省應急管理廳及省消防救援總隊事後立即啟動二級應急響應機制，應急管理部其後亦啟動應急響應，連夜派出工作組趕赴震區指導地方救援救災工作，又會同國家糧食和物資儲備局，緊急調撥5000頂帳篷、1萬張折疊床、2萬張棉被等救災物資。首批物資周二清晨已經送抵居民安置點之一的雙河鎮中學，讓市民有序排隊領取礦泉水、麵包及即食麵。

地震後有個別房屋損毀、倒塌。（上游新聞）
地震後有個別房屋損毀、倒塌。（上游新聞）
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此外，四川省軍區已啟動應急預案，宜賓軍分區先是派出5人先遣小組，並指示長寧縣集結民兵應急連及各鄉鎮民兵應急排、民兵，共計出動660人展開災情排查並投入救援工作。目前南溪區、江安縣、高縣、筠連縣、珙縣、興文縣民兵應急連亦已集結待命。

地震後有個別房屋損毀、倒塌。（上游新聞）
地震後有個別房屋損毀、倒塌。（上游新聞）
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解放軍出動協助救災。（人民網）
解放軍出動協助救災。（人民網）
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地震同時導致當地陸路交通大受影響，多條道路出現塌方要實施交通管制。高速公路方面，震區附近的宜敘高速公路全線、宜瀘高速公路宜賓境內4個收費站、納黔高速公路部分匝道等已經關閉。其中宜敘高速公路部分路段出現裂縫和有落石，有橋樑明顯錯位。309古高路長寧縣硐底鎮路段則由於發生山體塌方致道路阻塞，要暫時封閉。

至於鐵路方面，成貴、成渝、成昆等多條高鐵線路均要停運或行車時間調整。其中從攀枝花出發前往成都南的T8870次列車，受地震影響要在涼山州普格縣附近暫時停靠，暫時未知重新出發時間。

救援人員通宵搜救生還者。（北京頭條）
救援人員通宵搜救生還者。（北京頭條）
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當地各級交通運輸部門派人檢查高速公路、橋樑。（新京報）
當地各級交通運輸部門派人檢查高速公路、橋樑。（新京報）
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四川宜賓市5.9級地震　成都與重慶震感強烈　民眾湧上街頭暫避

文章授權轉載自《香港01》

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