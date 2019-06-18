剛發美圖就遇四川地震 Angelababy：走了20多層樓梯逃生

2019-06-18 08:17 香港01 記者李福源／報導



6月17日晚，受四川宜賓地震影響，重慶主城區震感強烈，眾多市民聚集在室外避險。當日，中國地震台網發佈四川宜賓市長寧縣遭遇6.0級地震消息。中新社 分享 facebook

最後更新日期：2019-06-18 07:28

四川宜賓市長寧縣周一（17日）深夜錄得多次強烈地震，中國地震台網指最大震度達6.0級，震源深度16公里。地震導致多人死傷及失蹤，長寧縣與周邊縣市之後兩個多小時錄得超過10次餘震，部分達到4級以上，救援人員在震央地區救出多名被瓦礫活埋的人。女藝人Angelababy（楊穎）事發時正身處四川成都拍戲，她在微博寫下驚險一刻：「走了20多層樓梯下來，怕怕，希望大家沒事！」

成都、樂山、重慶、貴陽等地方的民眾都有感到震動。當局表示，晚上11時09分、11時21分，以及11時23分，該處再發生3次強度2.9級至3.6級的餘震。

半小時前還在「打卡成都」

就在地震發生之前，Angelababy還透過社交平台「打卡成都」。圖截自微博 分享 facebook

地震發生前，Angelababy還透過社交平台「打卡成都」，並曬出了兩張照片，其中一張她頭戴棒球帽，白色T卹搭配黑色長裙，腳上一雙螢光鞋尤其搶鏡，在仰視的鏡頭下，長腿一覽無遺；約半小時後，宜賓就發生了地震，成都也有明顯震感。Angelababy在自己微博評論區表示「剛打卡成都就地震了，怕怕」；幾分鐘後，她再發文報平安：「地震了，走了20+層的樓梯下來，結果就我和橘子（經紀人）。怕怕，震感明顯。希望大家沒事。」

Angelababy在微博報平安。圖截自微博 分享 facebook

除了Angelababy，不少藝人都第一時間在微博發文為震區祈福平安，當中包括：謝娜、黃曉明、吳亦凡、周冬雨、李小璐、井柏然、吳謹言、呂良偉、陳小春、張靚穎等。黃曉明寫道：「願平安，大家一定要注意安全」；吳亦凡留言「願平安！」並配上三個祈禱的表情符號。

專家：不可能發生更大餘震

網民也紛紛在微博講親身感受，「剛在寢室嚇死，我在重慶！」、「重慶搖得很厲害」、「我的媽咪在搖完之後穿起睡衣問我跑不跑」；還有不少人被地震驚醒，來不及穿上衣服，甚至僅穿一條內褲就急忙奪門逃生。

省政府已啟動二級響應，多支礦山救援隊趕往災區救援。地震又導致約3.8萬戶停電，部分電力設施以及道路受損，有高速公路關閉。省地震局專家指出，今次地震處於相對穩定的華南板塊，不可能發生更大餘震。

延伸閱讀：

四川宜賓市5.9級地震 成都與重慶震感強烈 民眾湧上街頭暫避

四川長寧6級地震 多棟房屋倒塌 最少11人死亡

文章授權轉載自《香港01》