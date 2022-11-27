18歲公民權修憲複決公投 宜蘭縣2原鄉過半不同意

18歲公民權修憲案昨天公民複決，開票結果出爐，確定未過門檻。其中，宜蘭縣民投票率達6成1，超過半數人同意，12個鄉鎮市僅2個原鄉大同、南澳不同意均近6成，其餘地區都是投下同意票。

該案是憲政史上首次修憲案公民複決程序，需近962萬張同意票才能成功闖關。宜蘭縣選舉人數37萬6057人，公投票人數有23萬680人，投票率61.34%，當中12萬2024人同意，占比57.11%，9萬1645位縣民不同意，約42.89％，1萬711張無效票，另外有領沒投共169張票。

宜蘭縣12個鄉鎮市，冬山鄉、壯圍鄉的同意票均有6成，分別為1萬5380人、7218人，其次是三星59.97%、6523人，五結59.34%、1萬1348人，蘇澳58.87%、1萬1145人，礁溪58.44%、1萬344人，員山58.07%、8901人，羅東57.44%、1萬7838人，頭城55.19%、7937人，宜蘭53.42%、2萬2868人。

另外2個原鄉不同意過半，大同鄉1280人同意、占比41.04%，南澳鄉是全縣最低僅40.9%，有1242位鄉民同意。

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