快訊

高雄市議員開票結果／洗刷罷捷恥辱！黃捷衝出高雄最高票 剖析勝選2關鍵

台北市議員當選名單／議會大洗牌！王世堅順利連任 綠老將梁文傑、江志銘落馬

18歲公民權修憲複決公投 同意票未達門檻確定不通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

18歲公民權修憲複決案未過關！兩因素影響公投結果 台少盟考慮提釋憲

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
對於不同意票約4成五，台少盟理事長林月琴(中)表示，從早上投票到現在，就知道可能會有這個結果，分析反對者主要有兩大原因，一是認為孩子不成熟，二是擔憂被選舉權的問題。記者邱瓊玉／攝影
對於不同意票約4成五，台少盟理事長林月琴(中)表示，從早上投票到現在，就知道可能會有這個結果，分析反對者主要有兩大原因，一是認為孩子不成熟，二是擔憂被選舉權的問題。記者邱瓊玉／攝影

立法院會今年3月通過的18歲公民權修憲案，今天舉行公民複決，也是憲政史上首次修憲案公民複決程序，若要成功闖關，需要將近962萬張同意票。不過根據中選會開票統計，截至晚間8時15分止，同意票數僅512萬4023票，不同意則有451萬1916萬票，由於未過同意票門檻，18歲公民權修憲案確定未通過。台灣少年權益與福利促進聯盟指出，會考慮是否針對18歲公民權提釋憲，或是再提一次修憲公民複決。

▶2022九合一選舉/縣市長、縣市議員、里長等 即時開票數據、選舉開票結果看這裡

台灣少年權益與福利促進聯盟今晚在中正紀念堂民主大道進行「開票晚會」，與在意18歲公民權的青年們一起吃喝看開票。對於修憲案未過，台少盟則以戴上「噤聲口罩」表態，並在現場多次高喊「世代同行、繼續努力」。

對於不同意票約4成五，台少盟理事長林月琴表示，從早上投票到現在，就知道可能會有這個結果，分析反對者主要有兩大原因，一是認為孩子不成熟，18歲要投票會不會被人操縱、政治力會不會滲透到學校；第二是擔心被選舉權，認為年紀輕輕就可以被選舉，這怎麼得了，自己都管不了自己、無法照顧自己，怎麼被選舉。

不過林月琴也說，當初一直在講權責相符，如今修憲未過，憂心可能會引發世代對立，另也擔心政策傾斜的問題。

林月琴也坦言，過去七次修憲都是國民大會，這次非常特殊要用公投進行，本來門檻就很高，不過只要努力過，都沒有白費，要繼續走下去。

林月琴說，雖然對於結果不是很開心，但大家一起打過這場仗，內心還是覺得暖暖的，會繼續努力走下去。接下來也會考慮是否針對18歲公民權提釋憲，或是再提一次修憲公民複決。

十八歲公民權推動聯盟發起人葉大華則說，雖然最後這塊拼圖還沒有拼上，不過今天開出五百多萬的票，和當初預估的差不多，因為過去17年來，社會對於這個議題的共識差不多也是五五波，如今這樣的議題變成是每一個人手上的選票來決定，可以更證實社會對於十八歲的公民權益有不同思考，可以再努力凝聚共識。

葉大華也提到，修憲是大型民調的展現，這是第一次的修憲公投，有著這麼高的門檻，但依舊同意票大於不同意，光就這一點就是很重要的進步，所以我們也不要氣餒，也不會放棄。

青民協理事長張育萌則說，過半的台灣社會公民支持讓年輕人可以支持參與國家公共事務，這是很高的共識，這也是近20年來大家努力不懈的結果，這是件值得自信、驕傲的事情，也是一件值得寫進教科書等級的社會運動，不過這次也有很多假訊息在網路上流傳，地方選委會在領公投選票的時候，標準作業流程也不夠完整，甚至出現市長票、公投票居然在不同投開票所領票的情況， 這些都值得地方選委會、中選會後續改進檢討。

台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）今晚在中正紀念堂民主大道進行「開票晚會」，與在意18歲公民權的青年們一起吃喝看開票。對於修憲案未過，台少盟則以戴上「噤聲口罩」表態。記者邱瓊玉／攝影
台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）今晚在中正紀念堂民主大道進行「開票晚會」，與在意18歲公民權的青年們一起吃喝看開票。對於修憲案未過，台少盟則以戴上「噤聲口罩」表態。記者邱瓊玉／攝影
台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）今晚在中正紀念堂民主大道進行「開票晚會」，對於公投未過，現場青年閉眼沈默，僅用手機燈照亮示意。記者邱瓊玉／攝影
台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）今晚在中正紀念堂民主大道進行「開票晚會」，對於公投未過，現場青年閉眼沈默，僅用手機燈照亮示意。記者邱瓊玉／攝影

18歲公民權 投票 2022大選 公投

延伸閱讀

即時開票／18歲公民權修憲複決案 同意票暫時領先

公投案即時開票！一起來看「18歲公民權」結果及影響為何？

陳其邁提公投踩紅線？ 高市選委會：不得宣傳選舉、公投

周春米被質疑投票時宣傳公投「踩紅線」？ 屏東縣選委會回應了

相關新聞

18歲公民權修憲複決案未過關！兩因素影響公投結果 台少盟考慮提釋憲

立法院會今年3月通過的18歲公民權修憲案，今天舉行公民複決，也是憲政史上首次修憲案公民複決程序，若要成功闖關，需要將近9...

即時開票／18歲公民權修憲複決案 同意票暫時領先

九合一選舉與憲法修正案公民複決結果即將揭曉。攸關18歲公民權的修憲複決案，截至晚間6時，中選會目前開票結果，同意票有46...

管我領不領公投票？高市選委會：僅說明在那邊領

高雄鳳山選民投訴，給票人員居然開口詢問是否要領公投票？高雄市選委會表示，今天中選會重新規定，領完前面選票後，工作人員會接...

周春米被質疑投票時宣傳公投「踩紅線」？ 屏東縣選委會回應了

年底九合一大選與18歲公民權憲法修正案公民複決今投票，民進黨屏東縣長候選人周春米投完票後，周春米說，這是歷史上第一次有修...

不主動給選票？公投票發放爭議民怨四起 雲林選委會通令這樣做

2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣除有縣長（淺黃色）、縣議員（白色）、鄉鎮市長（金黃色）、鄉鎮市民代表（淺紅色）、...

主動索取才給票？公投票發放傳爭議 雲林民眾打爆電話抗議

2022地方公職人員選舉今天投票，各地陸續傳出投票所不給公投票情形，雲林縣也有不少民眾向民代投訴「投票所內人員竟然詢問民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。