18歲公民權修憲複決案未過關！兩因素影響公投結果 台少盟考慮提釋憲

立法院會今年3月通過的18歲公民權修憲案，今天舉行公民複決，也是憲政史上首次修憲案公民複決程序，若要成功闖關，需要將近962萬張同意票。不過根據中選會開票統計，截至晚間8時15分止，同意票數僅512萬4023票，不同意則有451萬1916萬票，由於未過同意票門檻，18歲公民權修憲案確定未通過。台灣少年權益與福利促進聯盟指出，會考慮是否針對18歲公民權提釋憲，或是再提一次修憲公民複決。

台灣少年權益與福利促進聯盟今晚在中正紀念堂民主大道進行「開票晚會」，與在意18歲公民權的青年們一起吃喝看開票。對於修憲案未過，台少盟則以戴上「噤聲口罩」表態，並在現場多次高喊「世代同行、繼續努力」。

對於不同意票約4成五，台少盟理事長林月琴表示，從早上投票到現在，就知道可能會有這個結果，分析反對者主要有兩大原因，一是認為孩子不成熟，18歲要投票會不會被人操縱、政治力會不會滲透到學校；第二是擔心被選舉權，認為年紀輕輕就可以被選舉，這怎麼得了，自己都管不了自己、無法照顧自己，怎麼被選舉。

不過林月琴也說，當初一直在講權責相符，如今修憲未過，憂心可能會引發世代對立，另也擔心政策傾斜的問題。

林月琴也坦言，過去七次修憲都是國民大會，這次非常特殊要用公投進行，本來門檻就很高，不過只要努力過，都沒有白費，要繼續走下去。

林月琴說，雖然對於結果不是很開心，但大家一起打過這場仗，內心還是覺得暖暖的，會繼續努力走下去。接下來也會考慮是否針對18歲公民權提釋憲，或是再提一次修憲公民複決。

十八歲公民權推動聯盟發起人葉大華則說，雖然最後這塊拼圖還沒有拼上，不過今天開出五百多萬的票，和當初預估的差不多，因為過去17年來，社會對於這個議題的共識差不多也是五五波，如今這樣的議題變成是每一個人手上的選票來決定，可以更證實社會對於十八歲的公民權益有不同思考，可以再努力凝聚共識。

葉大華也提到，修憲是大型民調的展現，這是第一次的修憲公投，有著這麼高的門檻，但依舊同意票大於不同意，光就這一點就是很重要的進步，所以我們也不要氣餒，也不會放棄。

青民協理事長張育萌則說，過半的台灣社會公民支持讓年輕人可以支持參與國家公共事務，這是很高的共識，這也是近20年來大家努力不懈的結果，這是件值得自信、驕傲的事情，也是一件值得寫進教科書等級的社會運動，不過這次也有很多假訊息在網路上流傳，地方選委會在領公投選票的時候，標準作業流程也不夠完整，甚至出現市長票、公投票居然在不同投開票所領票的情況， 這些都值得地方選委會、中選會後續改進檢討。

台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）今晚在中正紀念堂民主大道進行「開票晚會」，與在意18歲公民權的青年們一起吃喝看開票。對於修憲案未過，台少盟則以戴上「噤聲口罩」表態。記者邱瓊玉／攝影 台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）今晚在中正紀念堂民主大道進行「開票晚會」，對於公投未過，現場青年閉眼沈默，僅用手機燈照亮示意。記者邱瓊玉／攝影

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