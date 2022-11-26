不主動給選票？公投票發放爭議民怨四起 雲林選委會通令這樣做
2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣除有縣長（淺黃色）、縣議員（白色）、鄉鎮市長（金黃色）、鄉鎮市民代表（淺紅色）、村里長（白色）等5張選票，還有1張18歲公民憲法修正案複決公投票（白色），不過因傳出發放爭議，選委會表示已通令請選務人員一律主動發給。
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民進黨雲林縣黨部稍早發布新聞稿指出，今天上午已接獲30多通抗議公投票發放疑問的電話，指稱「投票所內人員竟詢問民眾要不要投公投票才會發放，甚至要主動索取公投票才給」，對此黨部電詢向選委會反應，黨部主委林金忠也隨即至選委會了解情況。
據了解，投開票所選務人員因遇到不少選民表示不想領公投票，以致人員會主動提問「需不需要領」才會出現口語傳達不清或詞意被誤解情形。
雲林縣選舉委員會總幹事陳良駿表示，選務人員講習有提醒一律都要發給公投票，除非當事人表明不領才不會發放，針對發放爭議已通令都要主動發給，除非有民眾聲明不領才不會發給。
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