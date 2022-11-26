快訊

Live不斷更新／最後誰當家？全台縣市長選舉即時開票現場和最新數據

陰雨綿綿受影響…桃園市投票率低迷僅46% 籲市民趕緊出門

新竹市長選舉截至下午2點投票率僅4成9 估整體可能6成出頭

不主動給選票？公投票發放爭議民怨四起 雲林選委會通令這樣做

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣有6張選票，其中18歲公民憲法修正案複決公投票發放出現爭議；圖為示意圖。記者陳苡葳／攝影
2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣有6張選票，其中18歲公民憲法修正案複決公投票發放出現爭議；圖為示意圖。記者陳苡葳／攝影

2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣除有縣長（淺黃色）、縣議員（白色）、鄉鎮市長（金黃色）、鄉鎮市民代表（淺紅色）、村里長（白色）等5張選票，還有1張18歲公民憲法修正案複決公投票（白色），不過因傳出發放爭議，選委會表示已通令請選務人員一律主動發給。

▶2022九合一選舉 最即時最完整開票數據看這裡

民進黨雲林縣黨部稍早發布新聞稿指出，今天上午已接獲30多通抗議公投票發放疑問的電話，指稱「投票所內人員竟詢問民眾要不要投公投票才會發放，甚至要主動索取公投票才給」，對此黨部電詢向選委會反應，黨部主委林金忠也隨即至選委會了解情況。

據了解，投開票所選務人員因遇到不少選民表示不想領公投票，以致人員會主動提問「需不需要領」才會出現口語傳達不清或詞意被誤解情形。

雲林縣選舉委員會總幹事陳良駿表示，選務人員講習有提醒一律都要發給公投票，除非當事人表明不領才不會發放，針對發放爭議已通令都要主動發給，除非有民眾聲明不領才不會發給。

18歲公民權 投票 2022大選 公投

延伸閱讀

主動索取才給票？公投票發放傳爭議 雲林民眾打爆電話抗議

差點沒領到公投票？中選會：投票採「領、領、投」

台南選民投訴投票所沒給公投票！選委會將加強動線指引

吳思瑤指投票所將陳時中部分遮起？ 北市選委會：未發現

相關新聞

中市選民投訴不主動給公投票 選委會：將主動提醒

今天九合一選舉投票，除了選出縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長，還有決定18歲是否擁有選舉、罷免等公民權公投，不過台中有...

不主動給選票？公投票發放爭議民怨四起 雲林選委會通令這樣做

2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣除有縣長（淺黃色）、縣議員（白色）、鄉鎮市長（金黃色）、鄉鎮市民代表（淺紅色）、...

主動索取才給票？公投票發放傳爭議 雲林民眾打爆電話抗議

2022地方公職人員選舉今天投票，各地陸續傳出投票所不給公投票情形，雲林縣也有不少民眾向民代投訴「投票所內人員竟然詢問民...

差點沒領到公投票？中選會：投票採「領、領、投」

九合一選舉今天投開票，有地方傳出選務人員未主動提供18歲公民權公投票。中選會今天表示，投票所選務工作人員不會詢問領票意願...

台南選民投訴投票所沒給公投票！選委會將加強動線指引

台南市永康區姚姓選民投訴，上午在永康區五王國小803投票所投票時，選務人員竟然不給18歲公投複決票，「而且我後面至少兩個...

籲支持18歲公民權 陳菊：年輕世代是我們的未來

九合一大選併首次修憲複決今天投開票，監察院長陳菊上午投票前呼籲民眾支持18歲公民權複決，「年輕世代是我們的未來」，也讚許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。