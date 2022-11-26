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公投票發放傳爭議 雲林民眾打爆電話抗議！

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
2022地方公職人員選舉今天投票。記者陳苡葳／攝影
2022地方公職人員選舉今天投票。記者陳苡葳／攝影

2022地方公職人員選舉今天投票，各地陸續傳出投票所不給公投票情形，雲林縣也有不少民眾向民代投訴「投票所內人員竟然詢問民眾要不要投公投票，才會發給公投票，甚至要民眾主動索取公投票，才會發給公投票。」選委會表示確有此情形，已通令617個投票所選務人員主動發給。

據獲報人員指出，至11點半止已接到30多通「抗議」電話，指稱投票所內人員詢問民眾要不要投公投票才發票，甚至需主動索取才給，經向選委會提出，但仍持續接到反映電話。

選委會統計至今天中午12點止，山線投票率約4成，海線投票率約3成5至至3成7左右；另針對公投票發放原則，已通令選務人員全數主動發給，除非選民提出不領。

18歲公民權 投票 2022大選 公投

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