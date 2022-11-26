台中選民投訴「技術性阻撓」不主動給公投票 選委會檢討改善

今天九合一選舉投票，除了選出縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長，還有決定18歲是否擁有選舉、罷免等公民權公投，不過台中有不少民眾投訴，公投票是要「主動問」才給，選監人員「不會主動提醒」，疑似出現「技術性阻撓」。

今天投票，台中各地投開票所卻傳出「不主動給公投票」的現象。有民眾投訴到「台中第1324投開票所沒給公投票」，也有民眾抱怨，四箴國中第0313投開票所出現「技術性阻撓」，為什麼領公投票要另外問「你要領公投票嗎？」還連續問兩次。

台中市潭子區陳姓男子今天一早到潭子區京城大樓第0695投開票所投票，投完票才發現選監人員只給3張選票，要再拿18歲公民權的票卻不給，選監人員說投完票就不可再拿票，針對18歲公民權選票「不會主動提醒」，質疑故意阻擋18歲公民權。

台中市選舉委員會主委黃崇典表示，今天投票九合一選舉綁公投，但有民眾投公職票，不投公投票。依中央選委會指示，選務人員不能主動引導民眾投票，因此針對18歲公民權選票，選監人員「不主動提醒」。

黃崇典說，因上午陸續接獲民眾反映未發給公投票，經與中央選委會開會討論後，決定選監人員會提醒民眾「還有公投票」，但不詢問領票意願，也提醒民眾拿到選票時要自己核對，以免發生錯誤。