親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
柯將赴雙城論壇
韓國瑜話題不斷
公投不再綁大選
能源轉型路迢迢
政治
軍事
綜合

與韓國瑜合影抱抱 雄中生秀「為什麼愛說謊」書引聯想

沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

公投第10案未落實 教團要控蘇貞昌

2019-06-24 17:20台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

公投第10案提案人游信義批評行政院長蘇貞昌，違背職務未落實公投結果。 台灣醒報資...
公投第10案提案人游信義批評行政院長蘇貞昌，違背職務未落實公投結果。 台灣醒報資料照
分享

不能輕忽公投785萬民意！下一代幸福聯盟呼籲政府落實第10案公投「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」。該盟公民行動總召、公投第10案提案人游信義24日召開記者會，表示下午將向監察院陳訴行政院長蘇貞昌，違背職務未落實公投，請監察委員依法調查，提出糾正並彈劾。

亂修公投法

游信義批評，蔡英文政府最近將《公投法》修訂過於嚴苛，將公投定在隔年8月的第4個星期六，但是這個時間是颱風旺季跟開學潮，很多因素會讓公投無法舉辦或成立，就無法讓人民落實公投賦予人民的「立法、創制」權，他深表遺憾。

他也提到，去年公投第10案通過，就已代表全體民意希望婚姻只能限於一男一女，蔡英文政府卻不願落實公投結果。游信義批評，689萬人選出來的總統，沒有資格否定785萬人民贊成公投的決定。《公投法》如此修訂，會讓民主價值倒退。

不遵從公投結果

雖然蔡政府以《釋字第748號》解釋與公民投票案第10案、第12案，在不更動民法婚姻規定的情況下，強制通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，但游信義批評，行政院根本搞錯重點，他們要求的是民法應將婚姻定義修改成「婚姻僅限於一男一女」，但現在民法卻仍無婚姻明確定義，行政院怠忽職守。

不過時代力量立委林昶佐於5月17日三讀時曾表示，當初由於第10案公投提案主文模糊，中選會還曾再次跟提案單位確認公投「有沒有排除以另立專法」保障同性婚姻，提案單位當時回覆就是「不排除另立專法」，因此今年修法送進立法院的版本，就沒有過去的民法版，只有「專法版」，立法院確實有遵守公投結果。

【更多精采內容，詳見

公投同性婚姻行政院
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

藍競選主軸…反沒收公投 77凱道遊行

2019-06-23 23:41

綠委批國民黨政治動作：民眾會無感

2019-06-23 13:10

冷眼集／民進黨反送中 卻讓民主送終

2019-06-23 13:07

公投法被送終 藍營撿到槍 高舉「護民主」

2019-06-23 13:06

藍打公投法惡修 綠：不會獲多數認同

2019-06-23 11:48

熱門文章

最新民調／蔡韓柯或蔡郭柯三腳督 蔡英文都大幅領先

2019-06-24 10:26

游盈隆反蔡反到退黨…為1個人與1場難解的恩怨

2019-06-24 08:00

影／救災分藍綠？ 賴清德：感恩張善政但最終台南未拿200億

2019-06-23 18:02

台中挺韓造勢後「瑜燕」互動 許淑華尷尬避談

2019-06-23 19:54

影／台灣小姐泳裝選拔 許淑華化身「學姐評審長」

2019-06-23 20:59

韓國瑜互比淪第三 黃創夏提醒國民黨：八德夜市恐開張

2019-06-24 12:45

孫大千列舉6癥狀 批蔡英文患「重度權力中毒症」

2019-06-24 08:04

王金平雲林造勢 張嘉郡：不是家家酒得選邊站

2019-06-23 18:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top