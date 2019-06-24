公投第10案未落實 教團要控蘇貞昌

2019-06-24 17:20 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



公投第10案提案人游信義批評行政院長蘇貞昌，違背職務未落實公投結果。 台灣醒報資料照 分享 facebook

不能輕忽公投785萬民意！下一代幸福聯盟呼籲政府落實第10案公投「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」。該盟公民行動總召、公投第10案提案人游信義24日召開記者會，表示下午將向監察院陳訴行政院長蘇貞昌，違背職務未落實公投，請監察委員依法調查，提出糾正並彈劾。

亂修公投法

游信義批評，蔡英文政府最近將《公投法》修訂過於嚴苛，將公投定在隔年8月的第4個星期六，但是這個時間是颱風旺季跟開學潮，很多因素會讓公投無法舉辦或成立，就無法讓人民落實公投賦予人民的「立法、創制」權，他深表遺憾。

他也提到，去年公投第10案通過，就已代表全體民意希望婚姻只能限於一男一女，蔡英文政府卻不願落實公投結果。游信義批評，689萬人選出來的總統，沒有資格否定785萬人民贊成公投的決定。《公投法》如此修訂，會讓民主價值倒退。

不遵從公投結果

雖然蔡政府以《釋字第748號》解釋與公民投票案第10案、第12案，在不更動民法婚姻規定的情況下，強制通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，但游信義批評，行政院根本搞錯重點，他們要求的是民法應將婚姻定義修改成「婚姻僅限於一男一女」，但現在民法卻仍無婚姻明確定義，行政院怠忽職守。

不過時代力量立委林昶佐於5月17日三讀時曾表示，當初由於第10案公投提案主文模糊，中選會還曾再次跟提案單位確認公投「有沒有排除以另立專法」保障同性婚姻，提案單位當時回覆就是「不排除另立專法」，因此今年修法送進立法院的版本，就沒有過去的民法版，只有「專法版」，立法院確實有遵守公投結果。

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