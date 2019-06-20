公投被綠硬脫鉤 藍7月7日抗議

國民黨發動全民七月七日上凱道抗議民進黨政府沒收公投。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新修正公投法明定固定公投日，自二○二一年每兩年舉行一次，形同封殺明年大選併公投。國民黨發動全民七月七日上凱道抗議民進黨政府沒收公投，也將邀五位總統初選參選人到場，另外，受修法影響明年無法綁大選的公投提案團體，也都將串聯參與行動。

呂秀蓮點名蔡總統 「好好整頓中選會」

前副總統呂秀蓮領銜提出的「台灣永久和平中立」公投，前天遭中選會以「逾期補正」為由駁回，呂秀蓮昨天也舉行記者會批評中選會拖延公投審查，質疑公投案被駁回是政治力量操作，點名蔡英文總統要好好整頓中選會。

國民黨團總召曾銘宗、「重啟核四」公投領銜人黃士修等人昨赴中選會抗議民進黨強行通過「公投法」修法，嚴重傷害台灣民主發展及加深城鄉間差距。國民黨中常會昨也通過決議，將盡速動員全黨力量，舉行「反沒收公投抗議活動」，抗議民進黨政府沒收公投的不公不義。

黃士修批評，中選會主委李進勇是在去年選戰中被雲林鄉親用選票趕下台，如今當上中選會主委，也確實對黨非常忠誠，在公投法三讀通過、硬生生剝奪公投綁大選權利後，同時在第一時間未與中選會其他官員取得共識，就對外宣布公投案全數在二○二一年處理，明年不會有公投案，完全效忠蔡英文，「李進勇活生生沒收台灣人公投權利，還配稱是一名中選會主委嗎？」