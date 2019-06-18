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公民團體齊嗆聲 抗議公投大選脫鉤

2019-06-18 16:18台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

多個公民團體18日抗議民進黨三讀通過《公投法》，無法讓公投發揮作用。（Photo...
多個公民團體18日抗議民進黨三讀通過《公投法》，無法讓公投發揮作用。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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公投跟大選脫鉤的話，根本沒人會去投！」多個公民團體18日召開記者會，抗議民進黨17日強行三讀《公投法》。台灣公民一般參與協會理事長何宗勳表示，公投成案門檻為普選人口4分之1，大約495萬人，只有大選才會有這麼多人投票。民進黨在門檻不調整的情況下，還決定公投跟大選脫鉤，剝奪公投賦予人民的權利。

脫鉤會讓投票率低落

何宗勳代表公民團體向社會大眾為監督政府修法的不利致歉。他痛批，民進黨當年是最悍衛公投價值的政黨，現在卻修法讓公投法倒退，而國民黨、時代力量等在野黨也沒有盡到監督的義務。

他分析，根據參與地方性公投經驗，即使過往沒有成案門檻，2009年的澎湖地方公投投票率也僅有42%，其他地方公投的投票率甚至更低。如果公投沒有綁大選、成案門檻還這麼高的話，根本不會有公投案通過，還是會陷入「鳥籠公投」的困境，使人民無法發揮憲法賦予人民的創制、複決權。

成案門檻過於刁難

負數票協會理事長張天鷞表示，台灣雖然想學瑞士大選跟公投脫鉤，但瑞士並沒有公投最低成案人數限制，只需簡單多數決就可以讓公投成案。即使是公民投票最多次的加州，也因選務成本的考量，採公投綁大選外加簡單多數決。成案門檻過高，民間團體根本無力動員這麼多人投票，只會讓政黨或財團壟斷。

「這種修法比香港《逃犯條例》更可怕！」台灣環保聯盟副秘書長潘翰疆另外提到，雖然他對民進黨取消身分證影本、延長公投審議期限表示肯定，可是公投法其他該改的地方都沒有改，而且修法至今，政府都沒有跟民間召開公聽會、聽證會聽取民間意見就貿然修法，顯現台灣民主的倒退。

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