公投不綁大選 黃士修：結合在野用選票抗議

立法院臨時會第一天，民進黨團挾著人數優勢，強勢三讀通過修正公投法部分條文，已經進入第二階段連署的「核四重啟」、及「廢止核四」公投案，確定被封殺不得綁大選。「核四重啟」公投案領銜人黃士修今天表示，接下來他們會結合在野力量，在總統立委大選上，讓人民用選票表達對民進黨的不滿。

黃表示，「核四重啟」公投確定無法明年綁大選，他們下一步會將主軸放在倡議，下半年也會尋求與安定力量、前副總統呂秀蓮等不滿公投修法的在野勢力合作，在總統立委大選讓人民用選票表達抗議。

黃也透露，臨時會第一天，民進黨突襲式公投修法前，前副總統呂秀蓮還曾與民進黨團聯繫，黨團當時還與呂說，公投法週三才表決，沒想到昨日傍晚突然宣布延長院會，晚間綠委霸占主席台，果不其然7、8點就強行表決。黃批評，民進黨的惡修公投法，看得出民進黨非常急，現在連呂副總統都要騙。

中選會今天避口不談2020無公投。副主委陳朝建僅表示，「待修正內容的法律條文公布施行後，會依法辦理所掌事務。」

中選會目前收到的公投案進度共三個階段，第一是已領取連署人名冊格式有高成炎的「廢止核四」案、黃士修「重啟核四」案；已通知領銜人於期限內補正則是呂秀蓮和平中立案、張靜美式陪審團案、蔡中岳不得新增核電案、黃泰山流浪犬貓絕育案；已辦理聽證部分，但得另提委員會議審議則有李敏案、張善政的數位公投案。