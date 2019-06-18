親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公投不再綁大選
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
總統大選觀測站
熱島高溫發燒中
政治
軍事
綜合

韓國瑜嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發此毒誓

阿翔謝忻偷情犯大錯 經紀公司曝停工內幕

公投不綁大選 黃士修：結合在野用選票抗議

2019-06-18 14:17聯合晚報 記者林麗玉賴于榛╱台北報導

立法院臨時會第一天，民進黨團挾著人數優勢，強勢三讀通過修正公投法部分條文，已經進入第二階段連署的「核四重啟」、及「廢止核四」公投案，確定被封殺不得綁大選。「核四重啟」公投案領銜人黃士修今天表示，接下來他們會結合在野力量，在總統立委大選上，讓人民用選票表達對民進黨的不滿。

黃表示，「核四重啟」公投確定無法明年綁大選，他們下一步會將主軸放在倡議，下半年也會尋求與安定力量、前副總統呂秀蓮等不滿公投修法的在野勢力合作，在總統立委大選讓人民用選票表達抗議。

黃也透露，臨時會第一天，民進黨突襲式公投修法前，前副總統呂秀蓮還曾與民進黨團聯繫，黨團當時還與呂說，公投法週三才表決，沒想到昨日傍晚突然宣布延長院會，晚間綠委霸占主席台，果不其然7、8點就強行表決。黃批評，民進黨的惡修公投法，看得出民進黨非常急，現在連呂副總統都要騙。

中選會今天避口不談2020無公投。副主委陳朝建僅表示，「待修正內容的法律條文公布施行後，會依法辦理所掌事務。」

中選會目前收到的公投案進度共三個階段，第一是已領取連署人名冊格式有高成炎的「廢止核四」案、黃士修「重啟核四」案；已通知領銜人於期限內補正則是呂秀蓮和平中立案、張靜美式陪審團案、蔡中岳不得新增核電案、黃泰山流浪犬貓絕育案；已辦理聽證部分，但得另提委員會議審議則有李敏案、張善政的數位公投案。

被封殺的公投提案。 製表╱林麗玉、資料來源╱中選會
被封殺的公投提案。 製表╱林麗玉、資料來源╱中選會
分享

公投核四民進黨2020選舉黃士修
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

民進黨強勢封殺 2020核四公投沒了

2019-06-18 14:42

朱立倫：民主沉淪 要拉下蔡英文

2019-06-18 14:16

「開民主倒車」 長老教會民盟轟蔡英文

2019-06-18 14:16

冷眼集／掃除大選障礙 民進黨送終公投

2019-06-18 14:15

先處理有爭議、政黨衝突最大法案 綠委：黨團策略是對的

2019-06-18 14:14

通過公投法修法 綠急出手加劇朝野對立

2019-06-18 14:14

急修公投法 藍委：最大陰謀是卡公投

2019-06-18 13:22

重啟核四不得綁大選 黃士修：民進黨連呂秀蓮都騙

2019-06-18 13:04

公投法火速三讀 羅智強：我們縱容台灣的民主暴龍

2019-06-18 12:55

公投修法與大選脫鉤 韓國瑜：籲民進黨別走反民主的路

2019-06-18 12:34

民進黨衝鐵籠公投 打破臨時會首日協商慣例

2019-06-18 12:26

中選會：連署成案公告在修法後公告者 即適用新法

2019-06-18 12:21

反核公投發起人蔡中岳：公投改革應在增加議題討論

2019-06-18 12:13

立院通過公投法修正案 民間團體痛批政府開民主倒車

2019-06-18 11:18

公投法修正三讀 國民黨團批公投已死

2019-06-18 11:14

公投成案需逼近總統規模 民團：那我們選總統就好啊

2019-06-18 10:59

公投法修法開民主倒車！長老教會民盟轟蔡

2019-06-18 10:58

8月公投有利年輕人？學者：把投票日移暑假併公投更好

2019-06-18 10:47

立院通過公投大選脫鉤 渡也:「小人步、民主退步」法案

2019-06-18 10:42

公投修法與大選脫鉤 唐湘龍怒：一定要讓蔡英文政府下台

2019-06-18 09:38

公投關進鐵籠 台大醫：打著民主、背叛民主的教材

2019-06-18 08:20

中選會：已連署公投 適用舊法

2019-06-18 00:23

新聞眼／公投法硬闖關…拆解民主 蔡續拚執政的配套？

2019-06-18 00:11

呂秀蓮：公投法修惡 戰爭沒結束

2019-06-18 00:06

藍批修惡／朱：民進黨崩壞 郭：用選票唾棄

2019-06-18 00:02

明年大選與公投脫鉤 在野痛批「鐵籠公投」

2019-06-17 23:56

香港反送中 藍委：台灣公投被送終！

2019-06-17 22:39

公投法修法三讀通過 韓國瑜：民進黨就是霸道

2019-06-17 21:57

明年大選不綁公投 中選會：所有案件110年處理

2019-06-17 21:55

固定公投日訂在暑假 綠委：有利年輕人出來投票

2019-06-17 21:48

公投大選脫鉤 學者：修法是照妖鏡看覺青怎麼自圓其說

2019-06-17 21:47

鐵籠公投三讀通過 呂秀蓮：戰爭沒有結束

2019-06-17 21:35

公投法三讀 朱立倫：未來台灣恐再難有公投過關

2019-06-17 21:32

公投脫鉤大選藍批為政黨私利 綠：絕無政治私心

2019-06-17 21:24

公投與大選脫鉤 環團：以後很難通過提案

2019-06-17 21:24

郭台銘：挺香港民主自由 莫忘台灣公投保衛戰

2019-06-17 21:17

公投法修法三讀通過 藍委怒砸水球抗議

2019-06-17 20:44

影／公投與大選脫鉤通過 國民黨丟水球嗆公投已死

2019-06-17 20:13

公投法修法三讀通過！ 2021年起公投日與大選脫鉤

2019-06-17 20:07
看更多

熱門文章

民進黨變民調重工？專家驚呼：連這個都扭曲何來真相

2019-06-18 08:00

回撃韓國瑜 蘇貞昌：蚊子都治不好還治國太荒唐

2019-06-18 09:54

韓國瑜拒絕一國兩制 唐湘龍：韓和蔡衍明出現裂痕

2019-06-17 16:31

公投法修法三讀通過！ 2021年起公投日與大選脫鉤

2019-06-17 20:07

孫大千：若高雄市長是陳其邁 蘇貞昌會這樣對他嗎？

2019-06-18 09:28

黃智賢：支持兩制是依據憲法 台獨難道喜歡一國一制？

2019-06-17 19:06

黃偉哲臉書被灌爆 黃智賢：我一直都對哥哥很好

2019-06-17 18:38

總統初選民調釋疑 民進黨公布十點回應洪永泰

2019-06-17 18:09

韓國瑜稱防疫登革熱沒錢 陳菊驚：怎麼會沒錢？

2019-06-17 16:26

總統大選三強鼎立 他點出：小英只要多1%就贏

2019-06-18 12:48

影／公投與大選脫鉤通過 國民黨丟水球嗆公投已死

2019-06-17 20:13

為登革熱韓國瑜中央爭錢 林右昌：畫錯重點 問題不在錢

2019-06-18 11:38

蘇貞昌批「賴皮」 韓國瑜：攝影機設計我才賴皮

2019-06-18 12:28

鐵籠公投三讀通過 呂秀蓮：戰爭沒有結束

2019-06-17 21:35

再不補助登革熱 韓國瑜：有人得登革熱算蘇院長頭上

2019-06-17 21:50

影／深綠獨派很奇怪！柯：喊一邊一國卻管另一國幹什麼

2019-06-17 16:30

影／黃偉哲的妹妹又幫他捅馬蜂窩 這次說得更誇張

2019-06-17 15:52

觀察站／韓國瑜變招主動出擊 郭台銘大軍創造話題

2019-06-18 00:21

韓國瑜突襲拜會 王金平10分鐘送客

2019-06-18 00:14

影／陳菊質疑怎不用預備金 韓：到底什麼標準？

2019-06-18 13:23

陳菊驚訝防治登革熱沒錢 高市府：預備金已捉襟見肘

2019-06-17 17:54

陽光遮住了？ 黃光芹質疑：韓國瑜夫妻18張保單不透明

2019-06-18 10:37

跑畢典看政治性格 韓國瑜是風 王金平似水 賴神像雨

2019-06-18 09:00

影／支持「南投女婿」 林明溱表態力挺郭台銘

2019-06-17 20:47

影／郭董陪老婆回娘家秀破台語 南投鄉親瘋狂了

2019-06-17 22:29

民進黨速戰速決修法 公投與大選脫鉤今晚將通過

2019-06-17 18:42

郭台銘：從不逼人加班，但那個時代大家喜歡加班

2019-06-18 11:24

與李安妻子很像？ 李佳芬：韓在失落時常搶著晾衣服

2019-06-17 21:52

突赴立院爭登革熱補助 韓國瑜質疑高雄9民選立委未發聲

2019-06-18 00:26

曾馨瑩首次助選 郭台銘宣布改叫「郭懂」

2019-06-18 00:11

詮釋柯Ｐ「兩岸一家親」 柯爸：中國是哥哥 台灣是弟弟

2019-06-18 12:24

盧秀燕臉書被灌爆 郭台銘籲團結勿分裂

2019-06-17 19:24

柯Ｐ每天被罵聽了痛苦 柯爸向王世堅喊話：來罵我好了

2019-06-18 11:40

林濁水酸：要韓國瑜知道立委怎做事 太強人所難了

2019-06-18 09:30

【即時短評】亞洲女性政治領導人 蔡英文VS.林鄭月娥

2019-06-18 10:51

反送中衝擊台選情 李文雄：「辣台妹」連任無懸念

2019-06-17 16:57

公投關進鐵籠 台大醫：打著民主、背叛民主的教材

2019-06-18 08:20

綠營拿登革熱打韓反遭套殺 胡幼偉：他是魏瓔珞轉世！

2019-06-18 11:18

專訪／朱立倫嗆柯文哲：若要選總統 將面臨最大檢驗

2019-06-18 12:10

韓國瑜臉書籲 「愛護韓國瑜，不要攻擊盧秀燕」

2019-06-17 20:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top