內政部開首次敬鵬檢討會議 將全面普查高風險場所

2018-05-05 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



桃園敬鵬公司火災，造成消防人員5人死亡，7人輕重傷；內政部次長邱昌嶽昨天主持召開第一次專案會議，會議決定，立刻針對高風險場所實施普查，未來各縣市消防機關也必須將工廠危險物品位置資訊納入火災搶救計畫，內政部也將修法，由制度面落實工廠化學品資訊揭露及管理功能，此外，內政部將另擇適當時機前往現場勘查，釐清現場狀況，以期提出具體改善意見，並形成全方位制度性策進方案。

內政部表示，桃園市長鄭文燦出席會議，他在會議中說明搶救過程及復原情形，並沈痛地表達，「這是個很沉重的教訓，也付出了很大的代價，在很多制度與執行方面是必須要徹底檢討。任何災害都有風險，如何把風險降到最低、把意外降到最低，這是我們的責任」，也提到「消防人員英勇犯難，但犧牲不是宿命，我們還是要以安全救災為最重要的原則」。

內政部表示，會議先由桃園市政府進行簡報，接著由委員提出建言，再由部會進行回應，討論內容包括辦理消防人員安全防禦訓練，加強化火場狀況判斷、受困求救機制、救援小組所需技能、災害現場環境漆黑且濃煙毒氣瀰漫，可運用救災機器人偵測火場燃燒狀況，有效協助消防人員執行災害搶救任務。

內政部表示，這次事故建築物屬早期建物，疑似管道間的區劃不完整，導致延燒迅速，應強化建築管理作為，另外也應整合各部會化學品相關管理資訊，有效提供消防機關指揮官於災害現場研判及相關因應作為。

內政部表示，會議最後訂出短、中長期後續政策推動事項。短期措施部分包括立即針對高風險場所實施普查，參考桃園市政府作法，針對高風險場所聯合相關權責機關實施檢查，於法令有規範的部分，立即實施全面性普查，針對法令尚無完整規範的部分，應立即輔導改善，強化工廠安全管理。

內政部表示，短期還包括訂定行政指導綱領，將邀請環保署、經濟部、勞動部等機關共同研訂「使用化學品工廠應提供廠區化學品種類及數量配置圖行政指導綱領」，要求各縣市消防機關將工廠危險物品位置資訊納入火災搶救計畫，並加強查核及演練。