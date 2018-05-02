替消防員設捐款帳戶遭批 桃市府澄清並非募款

2018-05-02 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



敬鵬工業桃園平鎮廠大火，造成消防員5死、2傷，桃園市政府日前成立0428消防英雄慰問專戶，但此舉措引來外界部分質疑，擔任龍潭中隊義消副中隊的桃園市議員徐玉樹也認為，桃園重大火警接連發生，市府並無表明責任歸屬，反而對外公開募款，是桃園之恥。

市府新聞處長張惇涵回應，雖然再多的撫卹與道歉也無法挽回消防隊員生命，但因公殉職的消防同仁依法可以獲得撫卹，市府也會以最高金額處理，市府設立捐款帳號的目的，是讓各界溫暖的善款，可以順利交給家屬，以昭公信，這並非市府對外募款。

徐玉樹說，從新屋大火到這次敬鵬火警，顯然市府並無痛定思痛，要怎麼向家屬交代，市府應該追究火警原因，並表明自身責任在哪，到底火災為何發生，迄今各單位仍三緘其口，不捨消防員拿生命跟殘酷的火場搏鬥，無辜喪命。

市府回應，敬鵬公司火災調查將公開進行，把火災原因及救災經過，攤在陽光下檢視，這是負責任的做法。市府當然不捨同仁的殉職，依法必須要找出可能的原因及責任。

另，桃園市三年來的消防改革，從人員編制、裝備、車輛，都有大幅成長，教育訓練也制度化，消防局預算從19億元提高到近26億元，這些都是大力支持消防的具體表現。