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敬鵬平鎮一、五廠復工？ 桃市府：未發復工核准函

2018-05-02 13:55聯合報 記者張裕珍╱即時報導

敬鵬工業桃園平鎮廠三廠大火，二、三廠被勒令停工，另一、五廠部分停工，但敬鵬昨天發布重大訊息，指平鎮一、五廠已恢復作業，對此，桃園市政府重申，目前勞動局未核發復工函同意敬鵬一廠、五廠復工，今天早上也派員到平鎮一、五廠進行職安檢查，確認產線未運作，並無勞工工作及復工情形，「現場原缺失並未改善，將持續監督」。

桃園市政府新聞處長張惇涵表示，市府勞動局未核發復工函同意敬鵬一廠、五廠復工，若未經同意復工，將依法裁罰，若擅自復工有刑責，將移送法辦。

張惇涵也重申市長鄭文燦立場，呼籲敬鵬公司切勿挑戰法律、切莫以身試法。

桃園市政府今天重申，目前勞動局未核發復工函同意敬鵬一廠、五廠復工。本報資料照
桃園市政府今天重申，目前勞動局未核發復工函同意敬鵬一廠、五廠復工。本報資料照
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鄭文燦安檢火災公安

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