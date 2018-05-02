5消死亡敬鵬火場內部曝光 鐵皮結構幾乎燒塌
敬鵬工業桃園平鎮廠大火延燒62小時至昨天撲滅，桃園市議會國民黨黨團今天開記者會，公布火場內部與周邊汙染照片，看得見廠房鐵皮嚴重燒熔坍塌，大型機具也東倒西歪，凸顯當時救災確實不易，是造成消防員撤退受困的原因之一，黨團今天也要求市府盡速找出火災原因，並向議會提出專案檢討報告，釐清相關責任。
議會國民黨團今天包含市議員林政賢、李家興、劉茂群、梁為超、舒翠玲與徐玉樹等人開記者會批評市府只會公關、不會公安，喊口號要求「顧警消，要安全」，訴求市府應免除警消人員所有非屬消防救災的活動支援勤務，並盡速建置大型工廠防災救災資料庫。
徐玉樹也秀出火場內部照片，凸顯當時救災困難度甚高，徐說，到現在都不知道如何起火，依據廠內工期管制白板照片，質疑是否施工引起火警？另，桃園有多達1.1萬家工廠，市府應該盡速更完善的SOP，讓消防員能安全救災。
徐玉樹也不滿市府成立「桃園市政府0428消防英雄慰問專戶」，開放民眾捐款，他認為，此事應由公部門負起責任，對外募款不妥，此舉是桃園之恥！
市議員舒翠玲也提到，自新屋大火之後，又傳敬鵬平鎮廠火警，造成消防員傷亡，凸顯市府團隊橫向聯繫不足，另事發之後，包含空氣、水質汙染與灌溉等都造成地方困擾，敬鵬被勒令停工，也有多名在地員工無法工作，市府應主動向廠方協調，替居民家庭生計著想。
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