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消防署：工廠遇災 主動提供化學品資訊

2018-05-01 19:02中央社 台北1日電

桃園市平鎮區敬鵬工廠大火意外，造成5名消防員殉職，消防署今天表示，基於維護消防員...
桃園市平鎮區敬鵬工廠大火意外，造成5名消防員殉職，消防署今天表示，基於維護消防員執勤安全，規劃要求使用化學品的工廠在災害發生時，需主動提供相關數量及儲存資訊。 圖／新北市消防局提供
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桃園市敬鵬工廠大火造成5名消防人員殉職。消防署今天表示，基於維護消防員執勤安全，規劃要求使用化學品的工廠在災害發生時，需主動提供相關數量及儲存資訊，以利救災。

桃園市平鎮區敬鵬工廠28日深夜大火，造成5名消防隊員殉職、2名移工喪命。消防署副署長江濟人昨天表示，消防分隊對列管場所平常都有掌握，但可能對現場化學品的掌握做得不是那麼好；內政部長葉俊榮也指示整理現場平面圖與各主管機關主管化學品，做好防災地圖。

消防署下午在官方臉書發文表示，這次事件因危害性化學物品資訊未充分掌握，為維護消防人員執勤安全，已規劃要求使用化學品的工廠必須於災害發生時，主動提供廠內所使用的化學物品種類、數量及儲存位置平面圖等資訊給消防人員，讓他們在有充足且明確資訊下進行各項救災工作。

此外，也會請相關部會將轄下列管工廠所使用、存放的化學品等相關資訊，登錄到環保署毒物及化學局所建置的「化學雲」系統，以即時提供災害現場指揮官查詢、研判及擬定救災策略使用。

消防署災害搶救組警監視察吳俊德告訴中央社記者，預計本月將持續開會討論，和相關單位就執行面協調，再訂定相關實施時程，屆時將全台同步施行，以保障救災人員安全。

消防員移工敬鵬

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