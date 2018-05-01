親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
敬鵬桃園廠惡火
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

援贈全打水漂！看多明尼加接收台灣軍備時嘴巴多甜

中共施壓！我才送悍馬車 多明尼加仍與我斷交

【重磅快評】敬鵬大火「一定要有人出來扛…」

2018-05-01 09:06聯合報 主筆室

桃園巿消防局長胡英達（右）為敬鵬平鎮廠大火事故下台。圖／本報資料照
桃園巿消防局長胡英達（右）為敬鵬平鎮廠大火事故下台。圖／本報資料照
分享

敬鵬大火，桃園市消防局長胡英達請辭獲准。讓人不解的是，胡英達請辭消息傳出後，消防、救災界一片惋惜，認為有43年消防資歷的他是難得一見的好長官，不但照顧基層，還致力研發智慧化救災科技。為什麼要他請辭一肩扛責？據說是市府高層的一句話「這次一定要有個人出來扛責」。

胡英達請辭全然只為做市府高官的下台階？恐也不竟然，但一定有客觀的檢視餘地。撇開敬鵬上線生產前市府審查聊備一格、幾十年安檢、勞檢的虛應故事，要殺胡英達總得有個讓他瞑目的理由，「總得有個人扛責…」說不過去。

敬鵬老董的長期不重視，把「自主消防體系」當兒戲，當然不是幾百萬罰款能交代，延伸的後續擴散，遭波及的可憐民眾要向誰求告？桃園市府幾乎每局處都涉及工安把關，可他們又做了什麼？局處間禮貌往還，絕不斤斤計較，造成今天災害的易發難收。

回頭檢視胡英達該當何罪？是剋扣預算、吃員額嗎？預算書一查便知。是否市消防局也苦哈哈，面對市府、議會等上級挪移防救災預算需索，「又不是天天失火，編這多錢、人幹嘛？差勤前都沒事幹。」胡英達若曾捍衛人力、預算，絕不可降編，這局長是稱職的。

再來是預算購置的新科技偵測設備，例如針對火源的偵知必須跟上高科際。當年高雄氣爆因為公款被挪用，偵知肇禍氣體的顯象儀配置不足，導致消防員根本是盲目救災，對油類丙烷竟然意圖以噴水抑止，豈止是玩笑。現況是胡英達極力補上設備。

關鍵點是局長的臨場指揮。胡英達風火輪式的趕到敬鵬現場，當時已烏雲蔽天，火勢猛到救災人員不敢寸近。獲悉有弟兄深陷火場，該不該去救？這已不是事後檢視救災指揮官指揮能力那麼單純。情緒上當然要去救，但火焰蔽天，表示救火、救災已失敗，還要冒進去救嗎？是救災指揮官下命令的最大考驗。

救災的鐵律是「救生不救死」，如果受困火場的人沒有生還希望，指揮官不會下達全力搶救命令，畢竟工廠大夥的救災原則是「禦」，不是「攻」，強攻火場不但風險大，且未必奏效。

評估胡英達是否失職的指標不難，但決沒有一項是市府高層「一定要有人出來扛」的認知。

消防員敬鵬

相關新聞

5勇消殉職 為何逃不出？檢急追「要命3疑點」

2018-05-01 00:21

桃園市消防局長下台 敬鵬勒令停工重罰

2018-05-01 00:39

為何搏命入火場？家屬哭求總統給真相

2018-05-01 00:34

排風管墜壓5人？今入火場蒐證

2018-05-01 00:25

敬鵬大火 救災廢水「屠溪」

2018-04-30 23:29

永遠不知下一秒生死 消防員救火最怕遇到的「殺手」

2018-05-01 09:00

藍委指違建拆除率六都最低 桃市府：有失公允

2018-04-30 21:01

大火溢流廢水群魚暴斃發臭 居民：敬鵬害死人還屠溪

2018-04-30 20:24

質疑指揮調度 殉職消防員家屬：消防員的命不值錢嗎？

2018-04-30 19:36

敬鵬遭勒令停工 5月1日開記者會說明

2018-04-30 19:10

桃園工廠大火移工2死 勞動部長：已協助後續

2018-04-30 17:27

敬鵬大火消防殉職 鄭文燦：全市盤點敬鵬危險毒化場所

2018-04-30 17:09

影／立委批救災像拼裝車 今天公祭明天忘記

2018-04-30 17:07

敬鵬桃園廠大火市府裁罰309.8萬

2018-04-30 17:02

桃園工廠大火 林尉熙能否清醒這兩天是關鍵

2018-04-30 16:19

影／蔡賴赴靈堂慰問 家屬痛哭盼：不要再有人犧牲

2018-04-30 15:20

呂宗郁關切消防同事安危 醫安撫：弟兄安全放心

2018-04-30 15:19

敬鵬大火遭質疑調度不當 消防局：尊重司法調查

2018-04-30 15:05

警消殉職 蔡總統「答應家屬的承諾，我一定會做到」

2018-04-30 14:51

桃園惡火一夜5消防殉職 消防署網站變「黑白」

2018-04-30 14:49

賴清德弔唁殉職消防員 家屬要求：入祀忠烈祠

2018-04-30 14:47

敬鵬大火連燒40小時終撲滅 廠區都是強酸鹼揮發物

2018-04-30 14:45

5勇消殉職 桃園消防局長胡英達請辭獲准

2018-04-30 14:29

工安重大、汙染嚴重 桃市府勒令敬鵬停工、重罰

2018-04-30 14:12

誤導救災動線？ 敬鵬董座否認

2018-04-30 13:58

釐清救火過程 檢方等待呂宗郁恢復後約詢

2018-04-30 13:55

消防員呂宗郁持續治療中 醫：3日後評估移除插管

2018-04-30 13:53

敬鵬是否協助救災 消防署：提供訊息較晚

2018-04-30 13:32

消防員殉職 徐國勇：將強化裝備人力保障安全

2018-04-30 12:38

敬鵬大火消防員殉職 蔡英文上香頻向家屬說「抱歉」

2018-04-30 12:27

敬鵬大火3天燒出建物開口 消防局首次動用化學泡沫

2018-04-30 12:15

桃園消防局長胡英達請辭 基層震驚不捨好長官

2018-04-30 12:13

桃檢偵辦敬鵬大火疑點 明解剖5消防員大體釐清死因

2018-04-30 12:13

大隊長沒到 消防員就衝？消防署：依現場狀況評估

2018-04-30 11:47

桃園多次燒出大火意外 監委申請自動調查

2018-04-30 11:37

敬鵬大火產險慘賠14億 新產近4億最多

2018-04-30 11:34

蘇貞昌：大火不分黨派 不該趁機消費桃園大火

2018-04-30 11:17

敬鵬工廠高溫難進入 處理殘火持續降溫

2018-04-30 11:14

敬鵬員工誤導消防隊員救火？董座否認：全力配合

2018-04-30 11:01
看更多

熱門文章

什麼都賣！ 好市多棺材售價1.1萬 48小時送貨到府

2018-04-30 12:24

單親爸暴斃 小四童求援伴屍3時家人才趕抵

2018-04-30 12:32

敬鵬大火5消防員殉職 桃園消防局長請辭獲准

2018-04-30 10:49

頂好店長毆打員工遭降調惹議 總公司改口將開除

2018-04-30 15:59

短短3年11消防員殉職 議員：局長八字不夠重該換人

2018-04-30 11:00

辱退警「黑道」 周玉蔻抗議：檢察官開1次庭就起訴我

2018-04-30 15:56

敬鵬大火產險慘賠14億 新產近4億最多

2018-04-30 11:34

涉協助發展共諜組織 王炳忠父親、侯漢廷等3人限制出境

2018-04-30 23:56

敬鵬大火連燒40小時終撲滅 廠區都是強酸鹼揮發物

2018-04-30 14:45

警消殉職 蔡總統「答應家屬的承諾，我一定會做到」

2018-04-30 14:51

敬鵬員工誤導消防隊員救火？董座否認：全力配合

2018-04-30 11:01

反年改自焚死諫？或意外? 老榮民全身著火命危

2018-04-30 22:35

「來兩個、告一雙」 台大校友鍾小平告吳茂昆涉瀆職

2018-04-30 10:53

不爽被提醒勿濫用救護車 女病患暴打消防隊員

2018-04-30 13:31

蘇貞昌：大火不分黨派 不該趁機消費桃園大火

2018-04-30 11:17

包包挖出9年前速食店貝果 沒發霉「亮麗如昔」

2018-04-30 10:47

質疑指揮調度 殉職消防員家屬：消防員的命不值錢嗎？

2018-04-30 19:36

順得滿66號運毒印尼 落網4台嫌恐判死

2018-04-30 22:25

女大生想減肥被騙上床 大叔性侵她判9年6月

2018-04-30 14:15

大火溢流廢水群魚暴斃發臭 居民：敬鵬害死人還屠溪

2018-04-30 20:24

工安重大、汙染嚴重 桃市府勒令敬鵬停工、重罰

2018-04-30 14:12

嘉南藥大附近工廠火警竄燒 網友留言：消防人員要小心

2018-04-30 16:19

桃園消防局長胡英達請辭 基層震驚不捨好長官

2018-04-30 12:13

敬鵬大火消防殉職 鄭文燦：全市盤點敬鵬危險毒化場所

2018-04-30 17:09

「現在當車手，準備被斬手」 車手瞥霸氣標語真的栽了

2018-04-30 12:44

5勇消殉職 為何逃不出？檢急追「要命3疑點」

2018-05-01 00:21

敬鵬遭勒令停工 5月1日開記者會說明

2018-04-30 19:10

大隊長沒到 消防員就衝？消防署：依現場狀況評估

2018-04-30 11:47

敬鵬大火 消防署副署長：沒有救錯棟

2018-04-30 10:00

大溪廣澤宮大火燒死人 賴銘偉之父獲無罪確定

2018-04-30 13:50

敬鵬大火3天燒出建物開口 消防局首次動用化學泡沫

2018-04-30 12:15

桃園惡火一夜5消防殉職 消防署網站變「黑白」

2018-04-30 14:49

敬鵬大火消防員殉職 蔡英文上香頻向家屬說「抱歉」

2018-04-30 12:27

下水道漂白骨屍體 環保局清潔員驚見報警

2018-04-30 15:10

敬鵬大火殉職游曜陽住新北 副市長李四川慰問家屬

2018-04-30 17:05

捲陸生共諜案 侯漢廷批民進黨只想「拔管」

2018-04-30 18:00

拆房門監視毒兒沒用 父母痛斥：活在世上為吸毒嗎？

2018-04-30 11:08

藍委指違建拆除率六都最低 桃市府：有失公允

2018-04-30 21:01

投保中心求償 百億大盜判賠22億多元

2018-04-30 17:46

警方約談八百壯士 吳斯懷等人請假未到場

2018-04-30 15:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top