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永遠不知下一秒生死 消防員救火最怕遇到的「殺手」

2018-05-01 09:00聯合報 記者林伯驊游振昇林敬家黃宣翰李奕昕江孟謙／報導

高雄氣爆連消防車遭爆炸吞噬。 圖／聯合報系資料照片
高雄氣爆連消防車遭爆炸吞噬。 圖／聯合報系資料照片
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「嗚～嗚～嗚～嗚」高聲警笛、伴隨著閃亮的警示紅燈一路飛奔，消防隊員十萬火急出任務，搶時間保護百姓生命財產安全。但每趟出勤，打火兄弟幾乎都必須面對凶險的救災救難環境，稍一不慎，就可能造成難以挽回的遺憾。

桃園市敬鵬工廠4月28日晚上一場無情火，造成5名消防隊員不幸殉職，全台哀悼，更讓人了解到打火兄弟，平時都是冒著生命危險、在各種險惡的環境裡救人於水火，有人形容救災救難的消防隊員，就像活菩薩。

殺手一：無色無形的不明氣體 高雄氣爆7警消殉職

四年前高雄前鎮、苓雅區發生嚴重氣爆案件，整條路皆炸毀。 圖／聯合報系資料照片
四年前高雄前鎮、苓雅區發生嚴重氣爆案件，整條路皆炸毀。 圖／聯合報系資料照片
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2014年7月31日深夜，高雄市苓雅區和前鎮區排水溝，不斷溢出無色無形的不明氣體。報案民眾大多說是「瓦斯異味」，但消防人員卻檢測不出瓦斯成分，相關單位也抓瞎，消防人員只好朝冒出大量氣體的地點以水柱、水霧防護，最後發生氣爆，造成7名警消不幸殉職。

大量無色無形的不明氣體，就是造成高雄氣爆32死、321傷的殺手，雖然相關單位最後查出元凶是丙烯，但已難挽回這場悲劇；高雄市消防局第二大隊中隊長吳坤賢說，這場意外，讓消防隊員學習到「保持距離」，狀況不明，不要隨便靠近。

另外，常見的瓦斯外洩事件，吳坤賢認為，瓦斯接觸空氣後，若達一定濃度，只要一丁點火花就會引爆，「不知哪時會爆炸」，所以消防隊員處理時，一定會畫出一定區域的管制範圍，讓大家保持安全距離，並等待相關管線單位的專責人員到場處理。

殺手二：塑膠工廠閃燃 台中9名警義消受傷

8年前台中縣工廠大火，消防隊員的救災防護衣被燒毀。 圖／台中市消防局提供
8年前台中縣工廠大火，消防隊員的救災防護衣被燒毀。 圖／台中市消防局提供
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台中市大里區一家塑膠工廠8年前大火，共造成9名警義消受傷，寫下台中救災人員受傷人數最多紀錄。當時躲過一劫的消防隊員紀博嚴說，當天他在消防車旁拉好延長水帶後，目睹驚人的白煙，快速、大量地從工廠窗戶竄出，閃燃來得又快又急，大家措手不及，多名打火兄弟幾乎同時受傷倒地。

接著有義消衝出火場，因為廠內的瞬間高溫，讓他們吸不到空氣，只好趕快衝出火場，脫下面罩試著大口吸氣，不巧廠裡大量燃燒的塑膠粒，像一顆顆小火球般射出，打在他們臉上及身上，打火兄弟全身像著火般痛苦。

紀博嚴經常和新進的學弟妹們分享此事，火場搶救要靠團隊合作，沒有個人英雄主義，尤其在有化學物品的工廠大火中，更要先了解廠裡有什麼物品，由指揮官指揮調度，謹慎進入火場，隨時注意周邊環境和無線電通報，確保本身安全為第一優先。

殺手三：密閉鐵皮屋 大賣場閃燃吞噬2警消

百芳家具公司火滅之後，消防隊員在焦黑的餘燼中，搜尋隊員陳朝進、周子清的下落。 圖...
百芳家具公司火滅之後，消防隊員在焦黑的餘燼中，搜尋隊員陳朝進、周子清的下落。 圖／聯合報系資料照片
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高雄市左營區1間家具大賣場，2005年3月25日下午失火，由於賣場是以鐵皮搭建，內部猶如密閉空間，火勢起初悶燒時，消防隊員冒險進入場內滅火，沒想到室內高溫持續上升，隨即發生消防隊員最大的夢魘─閃燃，烈火迅速竄起，炙熱的氣體奪門而出。

挺進賣場的新莊消防分隊消防隊員陳朝進與周子清首當其衝，不幸殉職，就連在賣場外、搭雲梯車準備空中滅火的清潔隊員王南凱和戴裕堂，也遭直撲而來的烈火和火苗灼傷，只好冒險跳到約5公尺高的地面上逃生，送醫救治。

「打火最擔心閃燃現場，火場瞬間全面燃燒，要趕快逃！」消防隊員郭士銘說，閃燃前會有徵兆，包括現場氣溫突然飆升，天花板上出現像海嘯波浪的濃煙，濃煙像雪球般滾動。如果在火場裡不幸遇到閃燃，要立即趴下，找掩護自保，再設法沿著消防水帶逃出火場。

殺手三：不明資訊摸黑滅火 3警消摔落貨梯井重傷

商家破壞連鎖裝置，使貨梯滑門不會關閉，造成消防員從五樓跌落一樓半貨梯，因重傷不治...
商家破壞連鎖裝置，使貨梯滑門不會關閉，造成消防員從五樓跌落一樓半貨梯，因重傷不治殉職。 圖／新北市消防局提供
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火場除了要命的濃煙和高溫外，陌生的環境同樣致命。今年2月，3名消防員進入北市重慶南路1棟大樓打火，不慎從5樓貨梯的梯井摔到1樓，全身多處骨折，必須休養半年。

服務15年的北市信義消防分隊員余培榮說，多年前1間銀行深夜火警，他冒險進入火場後，喪失方向感，受困近半小時。因背負的氣瓶沒氣了，只好冒險起身揮手試探，才發現自己困在櫃檯裡，經掙扎翻出櫃台脫困獲救；但因一氧化碳中毒，在醫院躺了1周。

他說，當時心想自己死定了，「眼前播放人生走馬燈」，事後出勤只要戴上面罩，看見火場一片黑，都會嚇得倒退，花了好幾年才克服心理創傷。

山林大火最折磨 看得到、滅不了

山林、雜草火警出勤耗費的時間與人力並不少，2002年梨山火災，消防員在沒有充分水...
山林、雜草火警出勤耗費的時間與人力並不少，2002年梨山火災，消防員在沒有充分水源壓制下，仍守在餘火旁待命。 圖／聯合報系資料照片
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全台多山，尤其秋冬季節，中南部地區因天乾物燥，常發生山林雜草火災。由於地點偏僻，消防人車不易到達，若不在初期就撲滅火勢，一旦火勢擴大延燒，恐怕就演變成失控的山林大火。所以每逢山林雜草失火，轄區消防分隊至少是半數以上人力出動滅火，搞得人仰馬翻。

中部廖姓消防小隊長說，雜草火災大多是民眾便宜行事燒草造成，消防隊員「最怕沒水源」，就算出動水庫車當中繼站，也常因車輛進出困難致效果不佳；水線到不了的地方，消防隊員只能背著水袋或以消防水袋改製成的「水拍」徒手滅火。

但若火場在深谷裡，因難以到達，局面就是「看得到、卻滅不了」，但為去除民眾疑慮，只好派人緊盯，以免火勢延燒。彰化去年就有一件因雜草火災波及一旁五金工廠陷入火海的意外，不得不防。

打火兄弟最大遺憾 沒救出所有受困生命

2014年新店一處民宅氣爆，消防員張一鵬第一時間進到火場，找到重傷的陳姓小姊弟，...
2014年新店一處民宅氣爆，消防員張一鵬第一時間進到火場，找到重傷的陳姓小姊弟，但因無法一次帶出兩人，他難過地說，「只能先救姊姊」。 圖／聯合報系資料照片
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「沒能一次救兩個孩子，是我一輩子的遺憾！」新北市新店區安康路一處民宅3年多前發生氣爆，當時安康消防分隊員張一鵬，在火場中聽到小姊弟「我要媽媽」的微弱呼救聲，因通道遭掉落物阻擋，他只能先救2歲的姊姊，第二趟再救出奄奄一息的弟弟，可惜來不及從死神手中搶回小生命。

張一鵬回想說，中午接到火警救災任務出動，抵達三樓火場時，已經全面燃燒，第一時間攻不進去，只能先在門口滅火，再逐步挺進，好不容易進入屋內搜索，聽到小孩子微弱呼救聲，趕緊搶時間抱起姊姊送下樓，但第二趟卻來不及救活弟弟，一直是他心中的遺憾。

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