敬鵬大火燒40小時終於熄滅 鄰近4校明正常上課

2018-04-30 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園平鎮區敬鵬工廠日前發生大火，造成7死其中有5人是警消人員，火勢延燒40小時今天下午終於熄滅，因火災導致附近空汙，平鎮區南勢、祥安、山豐國小與平南國中今天實施預防性停課1天，市府稍早宣布，明天4校正常上課。

桃市府環保局今天下午到敬鵬工廠附近進行空氣監測，上風處、下風處的揮發性有機物濃度都不高，僅2.89ppm，遠低於「勞工作業所容許暴露標準」甲苯容許濃度100ppm。